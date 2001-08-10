Рейсовый автобус съехал в кювет на трассе между Охинским и Ногликским районами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ДТП произошло сегодня, 26 января, между Охинским и Ногликским районами, в районе река Малый Гаромай, пишет astv.ru.

Как сообщили в ОГИБДД Охи, автобус двигался с севера на юг. Примерно в 100 метрах до границы с Ногликским районом водитель маршрутного транспорта не справился с управлением, объезжая препятствие на дороге, зацепил бровку и выехал в кювет.

Никто не пострадал, пассажиров пересадили в автобус, который ехал следом за попавшим в ДТП. Людей доставили в Ноглики. Как стало известно astv.ru, некоторые сахалинцы не смогли достать багаж. Его люди заберут позже.