Тихоокеанское
информационное агентство
26 Января 2023
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16:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Рейсовый автобус съехал в кювет на трассе между Охинским и Ногликским районами

Рейсовый автобус съехал в кювет на трассе между Охинским и Ногликским районами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ДТП произошло сегодня, 26 января, между Охинским и Ногликским районами, в районе река Малый Гаромай, пишет astv.ru.

Как сообщили в ОГИБДД Охи, автобус двигался с севера на юг. Примерно в 100 метрах до границы с Ногликским районом водитель маршрутного транспорта не справился с управлением, объезжая препятствие на дороге, зацепил бровку и выехал в кювет.

Никто не пострадал, пассажиров пересадили в автобус, который ехал следом за попавшим в ДТП.  Людей доставили в Ноглики. Как стало известно astv.ru, некоторые сахалинцы не смогли достать багаж. Его люди заберут позже.

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