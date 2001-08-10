700 килограммов красной икры обнаружили сахалинские пограничники у браконьеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в Поронайском районе пресечена противоправная деятельность группы граждан Российской Федерации, осуществляющих по предварительному сговору незаконную добычу рыб лососевых пород, для заготовки икры, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе пограничного управления ВСБ России по Сахалинской области.

На месте происшествия обнаружено и изъято 67 куботейнеров с икрой сырца в ястыках рыб лососевых пород общим весом более 700 кг, невод закидной, лодка резиновая с руль-мотором, квадроцикл и пр.

Предварительный причинённый ущерб составил более 20 миллионов рублей.

В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору причинившие особо крупный ущерб».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.