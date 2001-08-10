В Александровске-Сахалинском пьяный водитель чуть не убил полицейского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 41-летнего жителя г. Александровск-Сахалинского возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергшимся административному наказанию или административному аресту). Об этом ТИА "Острова" сообщили в СУ СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, употребил алкоголь и вновь сел за руль автомобиля. Во время управления транспортным средством он был остановлен инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по ГО «Александровск-Сахалинский». Сотрудник полиции представился и потребовал от мужчины выйти из автомобиля и предоставить документы, однако тот отказался выполнить его требования. Чтобы пресечь попытку мужчины скрыться с места правонарушения, полицейский через открытую дверь удерживал руку на рулевом колесе. В это время злоумышленник привел автомобиль в движение и стал набирать скорость, в результате чего полицейский упал на землю, а он скрылся с места происшествия. Впоследствии мужчина был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы и доставлен в отдел внутренних дел.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, расследование продолжается.