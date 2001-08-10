Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2022
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16:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Неоднократно судимому жителю Охи за мошенничество дали условный срок

Неоднократно судимому жителю Охи за мошенничество дали условный срок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 29-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Известно, что в мае 2021 года супружеская пара приобрела подержанный автомобиль за 150 тысяч рублей. Они оплатили авто, получили все сопутствующие сделке документы и заключили договор купли-продажи. Через некоторое время, когда новые хозяева решили поставить транспортное на учет, они узнали, что оно имеет обременение в виде ареста.

Спустя несколько месяцев обвиняемый предложил указанной семье свои услуги в качестве посредника в продаже данного транспортного средства. Злоумышленник обещал найти покупателя и выгодно решить дело в их пользу. Также фигурант обещал, что семья получит за авто 250 тысяч рублей, а он заберёт себе разницу между этой суммы и той, которую заплатит покупатель в счёт вознаграждения за свои услуги. В скором времени обвиняемый сообщил, что нашелся подходящий покупатель. Семья дала согласие и передала обвиняемому автомобиль, ключи и документы на машину.

В дальнейшем обвиняемый перегнал авто в Южно-Сахалинск, где продал машину третьему лицу за 40 тысяч рублей, а деньги потратил по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Вынесен приговор. 6 сентября вступил в законную силу. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

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