Неоднократно судимому жителю Охи за мошенничество дали условный срок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 29-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Известно, что в мае 2021 года супружеская пара приобрела подержанный автомобиль за 150 тысяч рублей. Они оплатили авто, получили все сопутствующие сделке документы и заключили договор купли-продажи. Через некоторое время, когда новые хозяева решили поставить транспортное на учет, они узнали, что оно имеет обременение в виде ареста.
Спустя несколько месяцев обвиняемый предложил указанной семье свои услуги в качестве посредника в продаже данного транспортного средства. Злоумышленник обещал найти покупателя и выгодно решить дело в их пользу. Также фигурант обещал, что семья получит за авто 250 тысяч рублей, а он заберёт себе разницу между этой суммы и той, которую заплатит покупатель в счёт вознаграждения за свои услуги. В скором времени обвиняемый сообщил, что нашелся подходящий покупатель. Семья дала согласие и передала обвиняемому автомобиль, ключи и документы на машину.
В дальнейшем обвиняемый перегнал авто в Южно-Сахалинск, где продал машину третьему лицу за 40 тысяч рублей, а деньги потратил по своему усмотрению.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
Вынесен приговор. 6 сентября вступил в законную силу. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.
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