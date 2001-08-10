Сахалинец не прошел испытательный срок и обокрал предприятие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении местного 25-летнего жителя, обвиняемого в краже, совершенной с незаконным проникновением в иное хранилище, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что весной текущего года фигурант устроился в качестве разнорабочего в одну из местных фирм, занимающуюся продажей продуктов питания. В апреле ему объявили, что испытательный срок он не прошел. Тогда гражданин решил похитить имущество, принадлежащее предприятию.
Продумав план, он попросил о помощи малознакомого ему мужчину, с которым он в тот вечер употребляли алкоголь, вывезти продукты с территории предприятия. Не зная, что данные деяния являются противоправными и он может стать соучастником преступления, гражданин дал согласие. Тогда фигурант вызвал такси, и они проехали на территорию, где находился контейнер, принадлежащий потерпевшей стороне. В распоряжении обвиняемого остался ключ он него, поэтому они с легкостью проникли внутрь, вынесли продукты питания, и погрузили их в автомобиль такси. Украденное они перевезли по месту жительства обвиняемого.
Впоследствии гражданин распродал похищенное незнакомым ему людям, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Сумма ущерба, причиненного юридическому лицу, составила почти 100 тысяч рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с незаконным проникновением в иное хранилище.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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