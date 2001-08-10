Сахалинец, спасаясь от автоинспекторов, спрыгнул с моста и сломал ногу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мужчина сломал ногу, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД в Южно-Сахалинске. Инцидент произошёл накануне, 11 июля, в двенадцатом часу ночи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обсти.
Экипаж отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД Сахалинской области двигался по улице Транзитной в восточном направлении. В это время навстречу им ехал автомобиль Toyota Corolla. Приближаясь к машине сотрудников правоохранительных органов, водитель иномарки погасил и вновь включил фары. Сотрудники ОСР ДПС ГИБДД по Сахалинской области поехали в след за Toyota Corolla, по громкой связи требуя, чтобы машина остановилась.
Подъехав к улице Котиковой, владелец иномарки бросил автомобиль, побежал к мосту и спрыгнул с него в реку.
В результате прыжка мужчина сломал ногу. Самостоятельно идти он не мог. На место вызвали скорую помощь. Спасатели с помощью носилок вынесли пострадавшего на дорогу и передали медикам. Водитель 1991 года рождения. Мужчину госпитализировали.
Водитель не имел права управления транспортным средством, находился в трезвом состоянии. В отношении водителя составлен административный материал.
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