Сахалинец, расстрелявший из ружья автомобиль, предстанет перед судом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина, неоднократно судимого, обвиняемого умышленном повреждении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

24 сентября прошлого года, обвиняемый нашел в лесу охотничье ружье. Найденное оружие мужчина решил оставить себе, не имея на это законных оснований.

На следующий день, находясь в гостях у своего знакомого в селе Северное, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения решил проверить исправность найденного им ружья. Выйдя во двор, фигурант зарядил его патронами и умышленно сделал несколько выстрелов в сторону припаркованного автомобиля, на котором приехала родственница хозяина участка.

Сделав выстрелы по корпусу автомобиля, обвиняемый нанес материальный ущерб владельцу транспортного средства, с учетом стоимости ремонтных работ, стоимости лакокрасочных, подготовительных работ и материалов, стоимости комплектующих деталей и сборочных единиц на общую сумму 69 781 рубль 26 копеек.

Таким образом, фигурант совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. Также гражданин был привлечен к административной ответственности за незаконное хранение охотничьего оружия.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.