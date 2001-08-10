Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июля 2022
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На берегу Охотского моря на Сахалине насмерть сбили человека
12:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, расстрелявший из ружья автомобиль, предстанет перед судом

Сахалинец, расстрелявший из ружья автомобиль, предстанет перед судом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина, неоднократно судимого, обвиняемого умышленном повреждении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

24 сентября прошлого года, обвиняемый нашел в лесу охотничье ружье. Найденное оружие мужчина решил оставить себе, не имея на это законных оснований.

На следующий день, находясь в гостях у своего знакомого в селе Северное, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения решил проверить исправность найденного им ружья. Выйдя во двор, фигурант зарядил его патронами и умышленно сделал несколько выстрелов в сторону припаркованного автомобиля, на котором приехала родственница хозяина участка.

Сделав выстрелы по корпусу автомобиля, обвиняемый нанес материальный ущерб владельцу транспортного средства, с учетом стоимости ремонтных работ, стоимости лакокрасочных, подготовительных работ и материалов, стоимости комплектующих деталей и сборочных единиц на общую сумму 69 781 рубль 26 копеек.

Таким образом, фигурант совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. Также гражданин был привлечен к административной ответственности за незаконное хранение охотничьего оружия.              

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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