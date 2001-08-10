В Южно-Сахалинске выявили майнинг-ферму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 мая 2022 года был зафиксирован факт неучтенного потребления электроэнергии со стороны одной из строительных компаний. Проверку осуществляли специалисты служб безопасности ПАО "Сахалинэнерго" и филиала ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт", рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Во время обследования территории строительной компании энергетики обнаружили незаконно подключенную к электросетям трансформаторную подстанцию мощностью 1250 кВА. От неё были запитаны два 40-футовых контейнера, в которых размещалась майнинговая ферма. Электрическое оборудование для обеспечения функционирования криптовалютных платформ (майнинга) работало без приборов учета и заключения договоров энергоснабжения. Безучетная нагрузка на момент проверки составила 240 кВт.

По данному факту составлен акт безучетного электропотребления, в ОВД направлено заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Ущерб от незаконного потребления электроэнергии оценен в размере 3 млн рублей.

Энергетики обращают внимание потребителей: добыча криптовалюты нелегальными майнерами наносят ущерб не только им, но и добросовестным гражданам. Для майнинга необходимы очень большие мощности вычислительной техники, которые требуют круглосуточной подачи электроэнергии. В результате нелегитимной деятельности майнеров в электросетях падает напряжение, создается угроза замыканий, а значит, и аварийных отключений, у жителей СНТ нередко увеличивается потребление энергоресурса и, следовательно, плата за него.

Как узнать о том, что рядом, возможно, добывают криптовалюту? Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

- рядом с вашим домом установили гараж, сарай ил контейнер, откуда постоянно доносится шум;

- на новом строении расположены крупные вентиляторы;

- на строении много вентиляционных отверстий.

Избежать негативного воздействия в результате незаконного майнинга можно, сообщив о подозрительных строениях по телефону: (4242) 78-22-30.