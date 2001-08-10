Сахалинские единороссы предложат вернуть выплату на жилье для семей с четырьмя детьми
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Секретарь регионального отделения "Единой России", председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин 1 декабря провел в общественной приемной Дмитрия Медведева прием граждан по личным вопросам. К спикеру островного парламента обратились с разными жалобами и предложениями.
Многодетный отец из Южно-Сахалинска спросил, планируется ли вновь запускать программу поддержки семей с четырьмя и более детьми. С 2017 года такие семьи могли получить значительные выплаты на покупку жилья - до 8,5 млн рублей. Но в 2020 году действие программы закончилось.
- Мы с вами прекрасно знаем, что происходит в мире, из-за пандемии все страны несут финансовые потери. Россия и, в частности, Сахалинская область, не исключение – доходы бюджета сократились, поэтому часть программ не была продлена, - пояснил Андрей Хапочкин. – Но мы понимаем, что это отличная поддержка для многодетных, поэтому вопрос возьму в работу. Обсудим на фракции "Единой России", предложим по мере наполнения областного бюджета вернуть эту меру помощи.
Также к лидеру островных единороссов обратились сахалинские зоозащитники из фонда помощи «Бездомных.нет», "Доброго сердца" и "Ласки". Волонтеры движения "Мы вместе" и сам Андрей Хапочкин регулярно навещают приюты - так, на днях привезли пяти организациям большой запас корма, а одной из них помогли разобраться с коммунальным коллапсом. Но основной проблемой зоозащитников остается нехватка помещений для содержания бездомных хвостиков. С этим вопросом они и пришли на прием к Андрею Хапочкину.
- Я предложил зоозащитникам объединиться, создать ИП или автономную некоммерческую организацию и заявиться на участие в нашей грантовой программе. Это реальный путь решения проблемы, с помощью гранта можно приобрести земельный участок и обустроить там приют для животных, - рассказал Андрей Хапочкин.
Еще одно обращение поступило от дворовых тренеров по хоккею. Они попросили помощи в организации и проведении игр ночной хоккейной лиги, детской и юниорской, и соревнований на кубок дворового хоккея среди детских команд. Андрей Хапочкин взял вопрос на рассмотрение. По его словам, соревнования можно будет организовать на корте в Новоалександровске, тем более тренеры готовы взять на себя его заливку и подготовку к играм.
К спикеру облдумы также пришли с вопросами капитального ремонта домов, по каждому из них будут разбираться отдельно. Подобные обращения для Андрея Хапочкина – не редкость: в социальные сети ему постоянно поступают десятки различных просьб, на которые он всегда реагирует и старается как можно быстрее помочь людям в решении проблем.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
08:52 Сегодня Сахалинец не заплатил вовремя штраф и теперь год будет выходить из дома только в разрешенное время
09:24 Сегодня Сахалинские единороссы предложат вернуть выплату на жилье для семей с четырьмя детьми
09:29 Сегодня "Единая Россия" проводит по всей стране декаду приемов граждан
09:43 Сегодня На трассе Южно-Сахалинск - Холмск автомобиль вынесло на встречку, есть пострадавшие
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
15:06 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
16:47 26 Ноября В Южно-Сахалинске на мосту через Христофоровку ограничено движение
14:06 26 Ноября В Южно-Сахалинске начинается голосование за дворы, которые отремонтируют в следующем году
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
19:29 19 Ноября Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
Выбор редакции
- 15:21 1 Декабря На Сахалине завершился чемпионат учительских команд
- 14:23 1 Декабря Южносахалинцев приглашают на концерт "Моцарт. Реквием"
- 09:42 29 Ноября Почти неделю на Сахалине будет проходить фестиваль "Музеи в XXI веке"
- 16:17 17 Ноября Сахалинку. заехавшую на автомобиле на лыжероллерную трассу, привлекут к ответственности
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?