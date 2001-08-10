Сахалинские единороссы предложат вернуть выплату на жилье для семей с четырьмя детьми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Секретарь регионального отделения "Единой России", председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин 1 декабря провел в общественной приемной Дмитрия Медведева прием граждан по личным вопросам. К спикеру островного парламента обратились с разными жалобами и предложениями.

Многодетный отец из Южно-Сахалинска спросил, планируется ли вновь запускать программу поддержки семей с четырьмя и более детьми. С 2017 года такие семьи могли получить значительные выплаты на покупку жилья - до 8,5 млн рублей. Но в 2020 году действие программы закончилось.

- Мы с вами прекрасно знаем, что происходит в мире, из-за пандемии все страны несут финансовые потери. Россия и, в частности, Сахалинская область, не исключение – доходы бюджета сократились, поэтому часть программ не была продлена, - пояснил Андрей Хапочкин. – Но мы понимаем, что это отличная поддержка для многодетных, поэтому вопрос возьму в работу. Обсудим на фракции "Единой России", предложим по мере наполнения областного бюджета вернуть эту меру помощи.

Также к лидеру островных единороссов обратились сахалинские зоозащитники из фонда помощи «Бездомных.нет», "Доброго сердца" и "Ласки". Волонтеры движения "Мы вместе" и сам Андрей Хапочкин регулярно навещают приюты - так, на днях привезли пяти организациям большой запас корма, а одной из них помогли разобраться с коммунальным коллапсом. Но основной проблемой зоозащитников остается нехватка помещений для содержания бездомных хвостиков. С этим вопросом они и пришли на прием к Андрею Хапочкину.

- Я предложил зоозащитникам объединиться, создать ИП или автономную некоммерческую организацию и заявиться на участие в нашей грантовой программе. Это реальный путь решения проблемы, с помощью гранта можно приобрести земельный участок и обустроить там приют для животных, - рассказал Андрей Хапочкин.

Еще одно обращение поступило от дворовых тренеров по хоккею. Они попросили помощи в организации и проведении игр ночной хоккейной лиги, детской и юниорской, и соревнований на кубок дворового хоккея среди детских команд. Андрей Хапочкин взял вопрос на рассмотрение. По его словам, соревнования можно будет организовать на корте в Новоалександровске, тем более тренеры готовы взять на себя его заливку и подготовку к играм.

К спикеру облдумы также пришли с вопросами капитального ремонта домов, по каждому из них будут разбираться отдельно. Подобные обращения для Андрея Хапочкина – не редкость: в социальные сети ему постоянно поступают десятки различных просьб, на которые он всегда реагирует и старается как можно быстрее помочь людям в решении проблем.