Сахалинских студентов познакомили с работой ТЭЦ-1

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске студенты Политехнического колледжа СахГУ побывали на ТЭЦ-1 и увидели, как устроена работа энергетического предприятия. Экскурсию организовал Кадровый центр в рамках региональной акции «Дни Сахалинэнерго», которая знакомит жителей области с востребованными профессиями и возможностями трудоустройства.

Участникам показали производственные участки, оборудование и рабочие места специалистов. Будущие электрики узнали, как знания из колледжа применяются на практике, какие требования предъявляют к сотрудникам и с чего можно начать карьеру на предприятии.

Особый интерес у студентов вызвало оборудование станции. Для первокурсника Владислава Сокерина это была первая возможность познакомиться с будущей профессией непосредственно на производстве.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, студент поделился: «Я учусь на электрика, поэтому мне было очень интересно увидеть, как всё устроено на настоящей ТЭЦ. Больше всего впечатлили турбины – одно дело изучать такое оборудование на занятиях и совсем другое увидеть его своими глазами. Ещё было полезно пообщаться с сотрудниками, узнать об их работе и условиях на предприятии. После экскурсии стало понятнее, где я смогу применить свои знания».

Специалист по персоналу ТЭЦ-1 ПАО «Сахалинэнерго» Ксения Лацко отметила, что компании важно знакомить студентов с производством ещё во время учёбы. На экскурсии они видят оборудование, рабочие места и могут напрямую спросить у специалистов, какие знания и навыки понадобятся в профессии. Предприятие заинтересовано в молодых кадрах и вместе с Кадровым центром создаёт возможности для такого знакомства. Лацко выразила надежду, что часть ребят в будущем выберет предприятие для начала карьеры.

Профтур стал частью единой акции, которая проходит в районах области. Кадровые центры организуют экскурсии на производственные объекты, встречи с представителями компании и открытые отборы. Такой формат позволяет работодателю заранее знакомиться с будущими специалистами, а студентам – лучше понимать требования к профессии и перспективы работы на Сахалине.

Директор Южно-Сахалинского Кадрового центра Людмила Гайдамак подчеркнула: «Мы выстраиваем сотрудничество с предприятиями так, чтобы молодёжь знакомилась с будущей работой задолго до получения диплома. Для компании это возможность подготовить кадровую смену, а для студентов – понять, какие специалисты нужны региону и как попасть на предприятие после учёбы. Поэтому в рамках „Дней Сахалинэнерго“ мы не ограничиваемся подбором сотрудников на действующие вакансии, а помогаем молодым людям заранее определить профессиональный маршрут».

С начала 2026 года Кадровый центр Сахалинской области организовал более 70 профтуров на предприятия региона. Их участниками стали свыше тысячи человек, в том числе 760 школьников и студентов. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую работу проводят в рамках федерального проекта по профориентации и маршрутизации молодёжи национального проекта «Кадры». Его задача – помочь молодым людям ещё во время учёбы познакомиться с работодателями, востребованными специальностями и возможностями построить карьеру в родном регионе.