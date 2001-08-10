ВТБ подсчитал: 400 тысяч дальневосточников оформили Пушкинскую карту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 9 месяцев 2026 года ВТБ выдал на Дальнем Востоке 400 тысяч Пушкинских карт. По ним молодые люди потратили на культурные мероприятия 401 млн рублей, из них 96 млн – на кино.

Наибольшее количество карт в ДФО выдано в Приморье, Хабаровском крае и Бурятии. Среди дальневосточников самыми активными пользователями Пушкинской карты стала молодежь в возрасте 16-17 лет.

С 2026 года банком-оператором Пушкинской карты стал ВТБ. Номинал карты составляет 5 тысяч рублей в год, из них до 2 тысяч рублей можно потратить на кино. Оформить карту можно в офисах ВТБ, в приложении «ВТБ Онлайн» (для клиентов банка) или в приложении «Госуслуги Культура». Она выпускается в виртуальном формате, также доступна пластиковая карта "Мир".