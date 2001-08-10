На железнодорожном вокзале Южно-Сахалинска обустраивают комнаты отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ОАО «РЖД» продолжает ремонт железнодорожного вокзала в Южно-Сахалинске. На третьем этаже здания идут работы по обустройству девяти комнат отдыха, рассказали ТИА «Острова» в региональном минтрансе.

В комнатах отдыха выполнили укладку напольного покрытия, отделку стен и потолков, а также установили сантехнику. В ближайшее время ремонтная бригада приступит к установке межкомнатных дверей. Кроме того, начат капитальный ремонт цокольного этажа вокзала – сейчас идут работы в санитарно-бытовых помещениях. Завершить эти работы планируется до конца года, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.

В этом году был отремонтирован подземный пешеходный переход возле ж/д вокзала. Работы были выполнены за счет средств ОАО «РЖД» по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. После капремонта обустроенный пешеходный маршрут через железную дорогу от вокзала до улицы Железнодорожной стал комфортнее и безопаснее.