Тихоокеанское
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14:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске продолжается осенний ямочный ремонт дорог

В Поронайске продолжается осенний ямочный ремонт дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске продолжается осенний ямочный ремонт дорог. В настоящее время подрядная организация устраняет дефекты дорожного покрытия на улице Ленина – одном из центральных участков городской улично-дорожной сети.

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Работы проходят в рамках осенней ремонтной кампании, которая направлена на подготовку городской инфраструктуры к зимнему периоду.

Всего в ходе кампании планируется устранить 4 километра трещин дорожного покрытия, ликвидировать 285 квадратных метров ям на автомобильных дорогах, а также отремонтировать 78 квадратных метров повреждённых участков на дворовых территориях.

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Осенняя ремонтная кампания завершает цикл дорожных работ в Поронайске в текущем году. Основная задача – привести наиболее проблемные участки в нормативное состояние перед наступлением зимнего сезона.

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