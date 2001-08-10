Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске продолжается осенний ямочный ремонт дорог. В настоящее время подрядная организация устраняет дефекты дорожного покрытия на улице Ленина – одном из центральных участков городской улично-дорожной сети.

Работы проходят в рамках осенней ремонтной кампании, которая направлена на подготовку городской инфраструктуры к зимнему периоду.

Всего в ходе кампании планируется устранить 4 километра трещин дорожного покрытия, ликвидировать 285 квадратных метров ям на автомобильных дорогах, а также отремонтировать 78 квадратных метров повреждённых участков на дворовых территориях.

Осенняя ремонтная кампания завершает цикл дорожных работ в Поронайске в текущем году. Основная задача – привести наиболее проблемные участки в нормативное состояние перед наступлением зимнего сезона.