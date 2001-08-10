Более 6 тысяч подростков Сахалинской области трудоустроились летом через Кадровый центр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 6 тысяч подростков Сахалина и Курил вышли на работу во время летних каникул благодаря Кадровому центру «Работа России». Школьники трудились в школах, библиотеках, детских садах, городских парках, учреждениях культуры и общественных организациях. Ребята работали дворниками, подсобными рабочими, рабочими зелёного хозяйства и благоустройства, занимались уборкой помещений и территорий.

Средняя зарплата подростков за лето составила около 25 тысяч рублей. В северных районах Сахалина и на Курильских островах — около 35 тысяч рублей. Дополнительно при трудоустройстве через Кадровый центр школьники получали 1500 рублей за полностью отработанный месяц.

«Для несовершеннолетних это первый официальный трудовой опыт, поэтому важно, чтобы отношения с работодателем были оформлены трудовым договором. Подростки получают зарплату, учатся ответственности и знакомятся с реальной рабочей средой. Всего с начала года при поддержке Кадровых центров трудоустроен уже 7551 школьник. Из них более 6 тысяч - в летний период», - уточнила директор Кадрового центра «Работа России» Сахалинской области Елена Савельева.

Работа с подростками ведётся в рамках федерального проекта по профориентации и маршрутизации молодёжи национального проекта «Кадры», запущенного по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект помогает школьникам раньше познакомиться с профессиями, попробовать себя в работе и осознаннее выбрать дальнейший путь.

Найти временную работу подростки от 14 до 18 лет могут на портале «Работа в России» или в любом филиале Кадрового центра.