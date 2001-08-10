ИИ напишет краткое содержание звонков сахалинцев в истории вызова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области смогут быстрее восстановить в памяти содержание телефонного разговора, если не успели записать важные детали во время звонка. МТС добавила в приложение «Мой МТС» возможность просматривать краткие тезисы беседы прямо в истории вызовов – их cформирует искусственный интеллект.
Функция может пригодиться в самых обычных ситуациях: когда по телефону договорились о времени и месте встречи, обсудили несколько рабочих вопросов или получили важную информацию, которую спустя некоторое время уже сложно вспомнить. Вместо того чтобы заново прослушивать весь разговор, достаточно открыть историю звонков и посмотреть его основные тезисы.
Новая возможность работает в рамках сервиса «Интеллектуальная запись». Собственные ИИ-модели МТС обрабатывают запись разговора и формируют его краткое содержание. Если нужно восстановить детали, пользователь может открыть расширенные выводы, полную расшифровку беседы или ее запись.
«Телефонные разговоры зачастую содержат много информации и деталей, которые сложно удержать в памяти. Теперь не обязательно заново прослушивать разговор целиком, чтобы восстановить резюме беседы – ИИ-помощник все зафиксирует. Таким образом, история звонков в приложении становится не только списком контактов и номеров, но и способом быстро вернуться к содержанию предыдущих разговоров. При этом можно самостоятельно выбрать необходимый уровень детализации – от нескольких тезисов до полной расшифровки и записи. Это может быть полезно для решений как рабочих, так и бытовых задач», - прокомментировал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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