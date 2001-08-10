Выставка ветерана СВО Максима Дернова открылась в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В сахалинском филиале фонда «Защитники Отечества» 4 сентября открылась персональная выставка ветерана СВО и художника Максима Дернова. Проект реализован в рамках регионального проекта культуры «Художники Сахалинской области», инициированного губернатором Валерием Лимаренко.
Весной 2024 года Максим Дернов получил тяжёлое ранение, потерял правую руку и ногу. Пройдя длительную реабилитацию, он заново научился писать картины левой рукой. В его коллекции уже более ста работ. На выставке представлены 17 пейзажей и произведений анималистического жанра. Несмотря на испытания, картины автора наполнены светом и добротой.
«Когда говорят, что тяжёлые испытания могут сломить человека, выставка Максима Геннадьевича становится убедительным свидетельством обратного. Он создал удивительные работы, наполненные любовью, добротой и красотой», — отметила исполняющая обязанности директора музея книги Чехова Анастасия Степаненко.
Особую роль в творческом развитии Максима сыграли занятия в арт-галерее «Художественная фабрика» под руководством Натальи Дульцевой. Руководитель сахалинского филиала фонда «Защитники Отечества» Сабина Кушевская подчеркнула, что картины Дернова стали важной частью пространства фонда.
«Его картины пропитаны не болью, а буйством ярких красок, которые звучат жизнеутверждающе. Искусство помогает остановиться, отвлечься от проблем и почувствовать светлое. Это хороший элемент терапии», — отметила Сабина Кушевская.
Сам художник сейчас проходит реабилитацию за пределами области и не присутствовал на открытии. Выставка будет обновляться, чтобы с творчеством автора познакомились как можно больше посетителей, школьников и молодёжи. В перспективе рассматривается возможность организации масштабной персональной выставки Максима Дернова.
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