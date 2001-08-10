На ВЭФ 2026 очистят побережье острова Попова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ и Фонд защитников природы 4 сентября в рамках ВЭФ 2026 очистят 4 км побережья на острове Попова в Приморском крае. Дополнительно состав и объем накопившегося морского мусора будет исследован с помощью беспилотников, спутниковых снимков и нейросети. Об этом на форуме сообщил советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.

«Ежегодно Восточный экономический форум становится ключевой площадкой для обсуждения вопросов устойчивого развития и экологической повестки. Сохранение природного наследия страны включает в себя и обязательное обсуждение уборки заповедных территорий, что требует не только ситуативной реакции, но и комплексного подхода. Сначала необходимо исследовать территорию и понять масштаб, состав загрязнения, затем очистить берег, собрать данные и использовать их для дальнейшего мониторинга. Современные технологии позволяют выполнять эту работу точнее и эффективнее. Поддержка ВТБ дает нам возможность превратить работу волонтеров, природоохранную экспертизу и технологии в решения, которые в дальнейшем смогут использоваться на разных побережьях России», – добавил Пётр Шпиленок.

«Уже полтора года мы обследуем побережья в разных регионах России и собираем данные о том, какой мусор и в каком виде там встречается. Эти данные используются для обучения нейросети, которая сможет распознавать мусор на побережьях практически по всей стране. Мы работаем над тем, чтобы оценивать загрязнение на больших протяженных участках побережья. В перспективе это позволит лучше понимать масштаб проблемы и выстраивать более системный подход к очистке берегов от пластика», – отметил Роман Корчагин, руководитель проекта «Чистый берег» Фонда защитников природы.

На побережье острова Попова встречаются бытовой пластик, упаковка, фрагменты рыболовных сетей и предметы, которые море приносит с катеров и судов. Состав мусора на разных участках дальневосточного побережья заметно различается: там, где развиты рыболовство и судоходство, заметную долю составляют орудия лова.

Уборка станет частью научного исследования: на побережье заложат 100-метровую пробную площадку, специалисты определят типы и количество отходов и проведут съемку с беспилотника. Полученные данные обработают вручную и с помощью нейросети. Спутниковые снимки для проекта предоставляет технологический партнер SR Data, в исследовательской работе также участвуют ДВФУ и Яндекс Cloud.

На всех территориях проекта «Чистый берег» используется единая методика. Это позволяет сопоставлять результаты разных обследований и постепенно обучать нейросеть точнее определять по снимкам, где лежит мусор, какого он типа, объема и веса. В дальнейшем решение планируется сделать решение доступным экологам и защитникам природы для оценки загрязнения побережий, а также использовать при выдаче микрогрантов на локальные природоохранные инициативы.

Работа на острове Попова станет одним из этапов масштабного проекта «Чистый берег», который Фонд защитников природы реализует при поддержке Президентского фонда природы и банка ВТБ. В 2026 году исследования и уборки проходят на побережьях разных регионов России – от Арктики и Онежского Поморья до Магадана, Сихотэ-Алиня и юга Приморья, следующие этапы запланированы на Чукотке и других территориях.

Справка

Сохранение и развитие заповедных территорий – одно из ключевых направлений экологической повестки ВТБ. Банк сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки: АНО «Амурский тигр», Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, ФГБУ «Земля леопарда». ВТБ носит титул хранителя леопарда, под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов.

Фонд защитников природы – природоохранная организация, созданная профессионалами заповедного дела, которая поддерживает сотрудников заповедников и национальных парков, общественников и волонтёров, учёных и ветеринаров – людей, которые сделали делом своей жизни защиту дикой природы. Фонд защитников природы учрежден Ассоциацией работников заповедного дела. ВТБ выступает стратегическим партнером Фонда защитников природы.