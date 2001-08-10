В частном секторе Южно-Сахалинска меняется порядок сбора мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска информирует жителей частного сектора об изменении порядка сбора твёрдых коммунальных отходов. С 5 сентября 2026 года сбор ТКО на ряде улиц будет осуществляться исключительно в мобильном формате. Решение направлено на ликвидацию проблемы переполненных контейнерных площадок и поддержание чистоты на улицах городского округа.
Сбор и вывоз отходов мусоровозами будет производиться дважды в неделю — по средам и субботам с 07:00 до 20:00. К началу времени сбора (07:00) жителям необходимо выставить плотно закрытые пакеты или индивидуальные баки за пределы своих участков.
Маршрут движения спецтехники охватывает следующие участки: улицы Котиковая (от дома № 31б на юг), Совхозная (от дома № 49 на юг), Трудовая, Александра Блока, Песочная, Херсонская, а также переулки Трудовой, Кислородный, Волжский, Семафорный, Речной, Тупиковый и Короткий.
Вывоз крупногабаритных отходов — старой бытовой техники и разобранной мебели — осуществляется отдельно. Для этого владельцам необходимо оставить индивидуальную заявку по телефонам диспетчерской службы.
Категории отходов, запрещённые к выбросу в мусоровоз: строительный мусор (кирпичи, бетон, доски, кафель, остатки теплиц, заборов и сараев), растительные остатки (скошенная трава, ботва, спиленные ветки), опасные отходы (автомобильные шины, аккумуляторы, батарейки, ртутные лампы, золошлаковые отходы).
Задать вопросы, сообщить о нарушениях или сбоях в графике движения спецтехники, а также оформить заявку на вывоз крупногабаритного мусора можно по телефонам: 55-61-66, 55-68-80.
Администрация напоминает, что сброс отходов вне установленных мест и организация несанкционированных свалок являются правонарушением. Согласно статье 21-7 Закона Сахалинской области № 490, нарушение требований к сбору и хранению мусора влечёт штрафы: для граждан — до 3 000 рублей, для юридических лиц — до 250 000 рублей.
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