Третий туристический форум открылся в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске открылся 3-й туристический форум «Южно-Сахалинск: маршрут построен», объединивший более 260 профессионалов сферы гостеприимства из областного центра, соседних муниципалитетов и дальневосточных регионов. В событии принял участие министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Торжественное открытие состоялось в арт-резиденции «Маяк». С приветственным словом выступила вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Фёдорова. Программа форума рассчитана на три дня. Участники стратегических сессий создадут кодекс островного гостеприимства, который станет основой для повышения качества туристических услуг в регионе.
«С проектом кодекса мы планируем выйти на областное министерство туризма, чтобы утвердить его на региональном уровне и внедрить в работу всех участников индустрии. Всего у нас запланировано четыре сессии. Очень ценно, что форум привлекает всё больше представителей бизнеса», — рассказал организатор форума Андрей Сухонос.
Модератором пленарной сессии выступила московский эксперт Юлия Железняк. Вместе с федеральными коллегами она поможет участникам сформировать кодекс. Спикер из Санкт-Петербурга Евгений Зальберг отметил, что главная задача — научиться упреждать сложные ситуации в туризме. Посол гостеприимства Иркутской области Ольга Тамалак подчеркнула, что сахалинцы открыты новому и готовы учиться, а регион только раскрывает свой туристический потенциал.
Системное развитие туристической индустрии и повышение привлекательности Южно-Сахалинска остаются в числе приоритетов губернатора Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина. Островная столица трансформируется в один из гостеприимных туристических центров Дальнего Востока.
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