ВТБ расширяет географию программы стажировок Юниор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ВТБ стартовал новый сезон ежегодной программы оплачиваемых стажировок ВТБ Юниор в головном офисе и региональных отделениях. Программа охватит более 85 городов по всей России, а общее число стажеров превысит 900 человек. Для участников предусмотрены два формата: годовая стажировка в головном офисе и полугодовая программа в региональной сети.
На стажировку в головной организации поступило более 20 тысяч заявок, конкурс превысил 75 человек на место. 265 молодых специалистов из ведущих вузов прошли многоступенчатый отбор и с июля приступили к работе.
Стажировка в сети банка разделена на два последовательных полугодовых потока. Всего на региональную программу будет принято 640 стажёров. На первый поток, который стартует в период с июля по сентябрь, поступило уже более 17 тысяч заявок.
В ходе программы молодым специалистам предстоит работать над реальными бизнес-задачами и проектами. За каждым стажером закрепляется опытный сотрудник ВТБ, который сопровождает на всем пути, помогает адаптироваться и выстраивать индивидуальную траекторию развития.
По итогам программы лучшие участники могут получить предложение о работе на постоянной основе. Ежегодно более половины стажеров остаются в банке, продолжая строить карьеру в ВТБ.
Справка:
ВТБ Юниор является самой масштабной из программ стажировок банка. Она реализуется с 2015 года в головной организации и с 2019 года — в региональной сети. К участию приглашаются студенты старших курсов и выпускники российских вузов и ссузов.
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