В Южно-Сахалинске начался второй этап благоустройства экотропы вдоль Красносельской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре приступили ко второму этапу благоустройства пешеходного экологического маршрута, который проходит вдоль реки Красносельской. Новая часть тропы протяжённостью более 600 метров соединит район Луговое с Ново-Александровском и завершится у жилого комплекса «Верба». Основные земляные работы на объекте планируют завершить к концу августа текущего года.

Первый этап экотропы был реализован в 2021 году и за короткое время стал востребованным местом для прогулок горожан. Тот участок пролегает от улицы 2-я Северная в сторону Ново-Александровска. Как рассказал директор АНО Центр развития городской среды «Наш город» Егор Белобаба, решение о продлении маршрута было принято после многочисленных обращений местных жителей. По его словам, люди активно пользуются этой пешеходной зоной, и на встречах с населением неоднократно звучали просьбы довести хорошее дорожное покрытие, скамейки и освещение до конца всего экологического маршрута. В связи с этим в текущем году разработали проект продолжения тропы.

В настоящее время на объекте работают 6 специалистов и задействована тяжёлая строительная техника — экскаваторы, погрузчики и самосвалы. Подрядная организация занимается расчисткой территории от сухостоя и формированием основания под будущее пешеходное полотно. Главный инженер подрядной организации Андрей Хейфец пояснил, что при строительстве используется геотекстиль — материал, который распределяет нагрузку и предотвращает просадку грунта, благодаря чему тропа надолго сохранит свой надлежащий вид. Кроме того, строители решают давнюю проблему жителей: на маршруте имеется участок теплотрассы, и сейчас там организован удобный переход. В ближайшее время на новой части тропы установят скамейки и качели.

Особое внимание в проекте уделяется безопасности и комфорту пешеходов в тёмное время суток. На втором этапе экотропы смонтируют 32 опоры с современными светодиодными светильниками. Это позволит жителям гулять по вечерам с комфортом в любое время года.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, местные жители с нетерпением ждут открытия обновлённого маршрута. Житель Ново-Александровска Виталий Басов отметил, что в районе существует запрос на рекреационные зоны, поскольку инфраструктуры пока мало. По его словам, появление такой тропы очень важно — там можно будет гулять вечерами, слушать птиц, дышать свежим воздухом и приятно проводить время с детьми.

Создание комфортной городской среды во всех районах округа является важнейшим направлением работы, которое обозначено губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. На муниципальном уровне реализацию этих проектов, контроль за качеством работ подрядчиков и обратную связь с жителями держит на личном контроле мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.