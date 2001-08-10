В Южно-Сахалинске отметили 90-летие Госавтоинспекции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня образования Государственной автомобильной инспекции. Чествовать сотрудников и ветеранов ведомства собрались в городском доме культуры «Родина».

С приветственной речью к собравшимся обратился начальник УМВД России по Сахалинской области, полковник полиции Владимир Арбузов. Он подчеркнул, что ежедневно сотрудники несут службу на маршрутах патрулирования, первыми оказывают помощь при дорожно-транспортных происшествиях и пресекают грубые нарушения правил. Глава регионального управления отметил, что в условиях современных вызовов и напряженной обстановки на дорогах инспекторы продолжают надежно обеспечивать безопасность граждан. По его словам, профессионализм, выдержка, умение проявлять принципиальность там, где того требует закон, и при этом всегда оставаться человечными — качества, которые заслуживают глубокого уважения.

Владимир Арбузов также обратил внимание на активное внедрение современных технологий в работу подразделений Госавтоинспекции. В регионе развивается центр автоматической фиксации административных правонарушений, расширяется сеть интеллектуальных камер и применяются передовые методы профилактики аварийности. Эти мероприятия реализуются во взаимодействии с правительством Сахалинской области и администрацией Южно-Сахалинска при их поддержке.

С профессиональным праздником личный состав поздравил вице-мэр областного центра Дмитрий Хайбриев. Он напомнил, что за 90-летнюю историю ведомства кардинально изменились не только скорости движения, но и сами автомобили, формируется современная культура вождения, появляются новые виды транспорта, и именно сотрудники Госавтоинспекции помогают обеспечивать порядок на улицах города. Дмитрий Хайбриев поблагодарил их за самоотверженность, верность служебному долгу и круглосуточную охрану покоя жителей.

Как рассказали ТИА "Острова" в городско администрации, тёплые слова признательности прозвучали также от заместителя председателя правительства Сахалинской области Алексея Римши. Затем состоялась церемония награждения — руководителям и сотрудникам Госавтоинспекции вручили различные награды, почётные грамоты и ведомственные знаки отличия.

О своем пути в профессии и о том, как сегодня меняется служба, рассказали сами инспекторы. Руководитель отдела надзора Управления Дмитрий Шошин пришёл в Госавтоинспекцию в 2015 году, начав карьеру с должности инспектора ДПС, а теперь отвечает за безопасность дорожной инфраструктуры. Он отметил, что технические средства постоянно обновляются, а современный инструментарий, стоящий на вооружении ведомства, даёт полный спектр возможностей для эффективной работы. При этом Дмитрий Шошин подчеркнул, что какими бы передовыми ни были технологии, главными в профессии всегда остаются люди, и пожелал коллегам служебного долголетия, энергии и спокойных дежурств.

Старший инспектор Яна Помазан, служащая в Госавтоинспекции двадцать лет, поделилась, что любит свою работу за возможность постоянного живого общения с людьми. Она рассказала, что особенно приятно бывает в школах, когда дети внимательно слушают, задают вопросы и искренне интересуются работой инспекторов. По словам Яны Александровны, именно в такие моменты приходит понимание важности их дела — предотвратить происшествие на дороге, вовремя предостеречь и уберечь человека от ошибок.

Особые слова благодарности в этот день прозвучали в адрес ветеранов службы, чьи традиции и бесценный опыт сегодня перенимает новое поколение сахалинских сотрудников правопорядка.