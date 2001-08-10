В Южно-Сахалинске выбирают подъезд образцового содержания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается муниципальный этап ежегодного смотра-конкурса «Подъезд образцового содержания». Жителям областного центра предложили принять участие в выборе лучших проектов преображения мест общего пользования в многоквартирных домах.

Голосование за претендентов на победу пройдет в период с 15 по 25 июля включительно. Сделать свой выбор горожане смогут через мобильное приложение «Острова.65». В этом году на звание лучших претендуют два подъезда, расположенных в Ново-Александровске на переулке Мичурина, дом 5. Первый подъезд заявлен в номинации «Самый креативный подъезд», второй подъезд того же дома участвует в номинации «Самый зеленый подъезд».

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, конкурс «Подъезд образцового содержания» проводится в городе на регулярной основе каждый год. Ежемесячно у жителей есть возможность выбрать наиболее уютные, современные и оригинальные подъезды среди представленных объектов. Те лидеры, которые наберут наибольшее количество голосов по итогам ежемесячных этапов, в дальнейшем будут представлять областной центр на региональном уровне.

Победителей муниципального этапа определит экспертное жюри. Оценка будет проводиться по четырем основным номинациям: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». Следует отметить, что все работы по благоустройству и преображению входных групп финансируются за счет субсидий из областного и местного бюджетов. Это направление является одной из важных составляющих проекта «Забота. Защита. Уважение», который был инициирован губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и направлен на повышение качества жизни населения в регионе.