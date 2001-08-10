ПСБ: диверсификация оборонной промышленности требует интеграции и гибкости финансовых инструментов для бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Границы между "оборонкой" и гражданским сектором становятся условными, что требует новых подходов к финансовому сопровождению компаний, которые обслуживают гособоронзаказ (ГОЗ). Об этом рассказала Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ, в ходе пленарной сессии Съезда Лидеров "Опоры России".

Цепочки коопераций в рамках ГОЗ являются многоуровневыми и сравнимы с айсбергом, на вершине которого находятся крупные госкорпорации и головные исполнители, чья работа жестко регламентирована. Однако на более глубинных уровнях в выполнении гособоронзаказа участвует большой массив малых и средних предприятий (МСП).

"В условиях, когда малый и средний бизнес активно вовлекается в исполнение госконтрактов и одна и та же компания закрывает потребности оборонного и гражданского секторов, очень серьезно меняется и роль банков. Мы финансируем не предприятие, а конкретный продукт: от этапа разработки до серийного производства и вывода продукции на внешние рынки", - пояснила Ирина Жимерина.

Имея статус оборонно-промышленного банка, ПСБ также оказывает весь комплекс финансовых услуг для гражданского бизнеса. Такой широкий уровень экспертности позволяет находить точечные финансовые решения для разных клиентов в зависимости от возникающих ситуаций.

В пленарном заседании приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, президент "Опоры России" Александр Калинин и другие.

В рамках съезда ПСБ организовал специальную сессию для представителей малого и среднего бизнеса, в ходе которой приглашенные эксперты рассказали о текущей ситуации и тенденциях в экономике России, особенностях таможенного контроля и поставках через систему СПОТ. Также предпринимателям представили финансовые инструменты, помогающие развивать бизнес: депозиты, накопительный счет с ежедневным начислением процентов, электронные банковские гарантии, быстрое онлайн-кредитование, сопровождение международных контрактов и валютный контроль, платформу с собственной платежной инфраструктурой для проведения расчетов с зарубежными партнерами по всему миру. При этом клиенты ПСБ получают не просто банковские решения, а экспертную поддержку, благодаря которой продукты подбираются и комбинируются под уникальные потребности и специфику каждого конкретного бизнеса.

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