В Холмском районе на берег выбросило акулу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акулу выбросило на берег возле села Правда в Холмском районе. Ее заметили 2 июля местные жители, которые гуляли по побережью, пишет astv.ru.

По словам очевидцев, видимых серьезных повреждений на туше нет - только следы от птиц.

Сегодня в соцсетях также появилось видео с другой акулой, которую, предположительно, вытащили из моря в Томаринском районе. Судя по кадрам, хищница была настолько крупной, что доставать ее из воды пришлось нескольким мужчинам.

Пользователи предполагают, что на видео может быть сельдевая акула. Этот вид нередко встречается у юго-восточного побережья Сахалина.