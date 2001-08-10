Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2026
Сейчас 18:25
77,93|88,71
Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
14:48, | Новости общества Сахалина и Курил

В Холмском районе на берег выбросило акулу

В Холмском районе на берег выбросило акулу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акулу выбросило на берег возле села Правда в Холмском районе. Ее заметили 2 июля местные жители, которые гуляли по побережью, пишет astv.ru.

По словам очевидцев, видимых серьезных повреждений на туше нет - только следы от птиц.

Сегодня в соцсетях также появилось видео с другой акулой, которую, предположительно, вытащили из моря в Томаринском районе. Судя по кадрам, хищница была настолько крупной, что доставать ее из воды пришлось нескольким мужчинам.

Пользователи предполагают, что на видео может быть сельдевая акула. Этот вид нередко встречается у юго-восточного побережья Сахалина.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?