На Сахалине за июнь оформили более 873 тысяч электронных ветсертификатов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области подвели итоги работы региональных хозяйствующих субъектов в системе электронной ветеринарной сертификации. За июнь текущего года через информационную систему «Меркурий» было оформлено значительное количество электронных сопроводительных документов на продукцию и животных.

Согласно данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, в июне 2026 года на территории региона выдано 873 245 электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Вся процедура оформления проводилась с использованием возможностей государственной информационной системы «Меркурий».

Общее количество зарегистрированных в системе хозяйствующих субъектов, работающих на территории Сахалинской области, составляет 32 120 организаций и предпринимателей. Это участники оборота подконтрольной продукции и животных, которые подлежат обязательному ветеринарному контролю.

ак рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, ведомство продолжает работу, направленную на упрощение процедуры вхождения в систему электронной сертификации для всех участников рынка. Специалисты управления проводят постоянный мониторинг и анализ оформления электронных сертификатов. Это делается для того, чтобы своевременно выявлять проблемные вопросы, возникающие у пользователей при работе во ФГИС «Меркурий».