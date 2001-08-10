На Сахалине за июнь оформили более 873 тысяч электронных ветсертификатов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области подвели итоги работы региональных хозяйствующих субъектов в системе электронной ветеринарной сертификации. За июнь текущего года через информационную систему «Меркурий» было оформлено значительное количество электронных сопроводительных документов на продукцию и животных.
Согласно данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, в июне 2026 года на территории региона выдано 873 245 электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Вся процедура оформления проводилась с использованием возможностей государственной информационной системы «Меркурий».
Общее количество зарегистрированных в системе хозяйствующих субъектов, работающих на территории Сахалинской области, составляет 32 120 организаций и предпринимателей. Это участники оборота подконтрольной продукции и животных, которые подлежат обязательному ветеринарному контролю.
ак рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, ведомство продолжает работу, направленную на упрощение процедуры вхождения в систему электронной сертификации для всех участников рынка. Специалисты управления проводят постоянный мониторинг и анализ оформления электронных сертификатов. Это делается для того, чтобы своевременно выявлять проблемные вопросы, возникающие у пользователей при работе во ФГИС «Меркурий».
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