Соцфонд Сахалина за пять лет оформил более 18 тысяч электронных родовых сертификатов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделение Социального фонда России по Сахалинской области подвело итоги пятилетней работы с электронными родовыми сертификатами. Цифровая реформа избавила будущих мам от бумажной волокиты, а медицинские учреждения – от бюрократии, обеспечив своевременное финансирование. За пять лет действия системы Соцфонд сформировал более 18 тысяч цифровых документов. Главный итог перехода к «цифре» – полная отмена бумажных бланков и автоматизация процесса обмена данными между поликлиниками и фондом.
Как только женщина встаёт на учёт в женской консультации или обращается в детскую поликлинику, электронный сертификат формируется автоматически. Медицинские организации через единую информационную систему передают сведения о состоянии здоровья матери и ребёнка напрямую в Социальный фонд. Это гарантирует, что клиники получат оплату за качественно оказанные услуги без задержек и лишних бумаг. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Соцфонда, электронный документ даёт женщине свободу выбора: она может самостоятельно определить, где наблюдаться во время беременности, рожать и проходить профилактические осмотры малыша в первый год жизни.
Важно помнить, что обналичить средства по талонам сертификата невозможно – они имеют строго целевое назначение и направляются на лицевые счета медицинских организаций для оплаты их услуг. Если у сахалинцев возникают вопросы по оформлению, получить консультацию можно круглосуточно по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Специалисты Соцфонда напоминают, что система работает в автоматическом режиме и не требует личного обращения женщин за получением самого сертификата.
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