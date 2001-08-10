Тихоокеанское
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12:10, | Новости общества Сахалина и Курил

Соцфонд Сахалина за пять лет оформил более 18 тысяч электронных родовых сертификатов

Соцфонд Сахалина за пять лет оформил более 18 тысяч электронных родовых сертификатов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение Социального фонда России по Сахалинской области подвело итоги пятилетней работы с электронными родовыми сертификатами. Цифровая реформа избавила будущих мам от бумажной волокиты, а медицинские учреждения – от бюрократии, обеспечив своевременное финансирование. За пять лет действия системы Соцфонд сформировал более 18 тысяч цифровых документов. Главный итог перехода к «цифре» – полная отмена бумажных бланков и автоматизация процесса обмена данными между поликлиниками и фондом.

Как только женщина встаёт на учёт в женской консультации или обращается в детскую поликлинику, электронный сертификат формируется автоматически. Медицинские организации через единую информационную систему передают сведения о состоянии здоровья матери и ребёнка напрямую в Социальный фонд. Это гарантирует, что клиники получат оплату за качественно оказанные услуги без задержек и лишних бумаг. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Соцфонда, электронный документ даёт женщине свободу выбора: она может самостоятельно определить, где наблюдаться во время беременности, рожать и проходить профилактические осмотры малыша в первый год жизни.

Важно помнить, что обналичить средства по талонам сертификата невозможно – они имеют строго целевое назначение и направляются на лицевые счета медицинских организаций для оплаты их услуг. Если у сахалинцев возникают вопросы по оформлению, получить консультацию можно круглосуточно по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Специалисты Соцфонда напоминают, что система работает в автоматическом режиме и не требует личного обращения женщин за получением самого сертификата.

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