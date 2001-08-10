В Долинске открыли современный скейт-парк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В долинском городском парке Дружбы состоялось открытие площадки для занятий экстремальными видами спорта – современного скейт-парка. Реализация объекта стала возможной благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запущенного по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Проект скейт-парка в Долинске поддержали жители в ходе Всероссийского рейтингового онлайн-голосования, прошедшего в 2025 году.

На новой площадке установили элементы для катания на скейтборде, роликах, самокатах и велосипедах BMX. Администрация также планирует проводить здесь спортивные соревнования по экстремальным видам спорта. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ, руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды Виктория Доля обратилась к собравшимся с приветственным словом: она пожелала, чтобы скейт-парк стал центром притяжения для активной молодёжи Долинска, местом для освоения новых трюков, обретения друзей и единомышленников, а также проведения времени с пользой и радостью.

Теперь заниматься экстремальными видами спорта в Долинске станет не только комфортно, но и безопасно. Скейтбординг – официально признанный вид спорта, включённый во Всероссийский реестр видов спорта РФ. Первый вице-мэр Наталья Хиценко подчеркнула, что город переживает настоящее преображение – появление современных детских площадок и благоустройство скверов и парков кардинально меняют облик муниципалитета, а создание спортивной инфраструктуры, безопасной городской среды и комфортных условий для жителей остаётся одним из приоритетных направлений работы администрации. Одним из первых универсальную спортивную площадку оценил мастер спорта России по сноуборду Юрий Чемодуров.

Спортсмен отметил, что для ребят создали достаточно места для занятий, и теперь они могут кататься не на площадях и улицах, а в специально отведённых местах с подходящими фигурами – как для обучения новым элементам, так и для более серьёзного уровня катания.

Помимо этого спортивного объекта в текущем году в муниципалитете ведутся работы по благоустройству набережной реки Излучная, а также сквера имени А.П. Чехова «Сны о Сахалине», ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.