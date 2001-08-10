Сахалинский техникум строительства и ЖКХ выпустил 139 молодых специалистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Доме культуры «Родина» состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В этом году документы о среднем профессиональном образовании получили 139 студентов. Торжественное мероприятие посетил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Выпускники обучались по семи специальностям и профессиям, среди которых «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Водоснабжение и водоотведение», «Машинист крана», «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», а также «Мастер общестроительных работ». Особой гордостью техникума стали девять выпускников, окончивших обучение с отличием.

Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, среди них Кирилл Камбаров – победитель XI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Столярное дело» и Владислав Сетяев – победитель Национального финала чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы 2025» в компетенции «Технологии информационного моделирования BIM». Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее лично встречался с призёрами и наставниками чемпионатов «Абилимпикс», а также со студентами сузов и вузов, подчёркивая, что такие талантливые кадры – это будущее строительной отрасли и сферы ЖКХ региона.

В своём приветственном слове глава ведомства отметил высокий уровень подготовки кадров и важность выбранной профессии для дальнейшего развития региона. Министр подчеркнул, что сфера строительства и жилищно-коммунального хозяйства – это фундамент комфортной жизни каждого жителя Сахалинской области, и именно от знаний, ответственности и профессионального подхода выпускников зависит, какими будут города, дома, инженерные сети и качество предоставляемых услуг. Дмитрий Аристархов пригласил молодых специалистов на объекты, предприятия ЖКХ и в управляющие компании, выразив уверенность, что они станут достойной сменой действующим специалистам и внесут весомый вклад в процветание островного региона.

С напутственными словами к виновникам торжества также обратились министр строительства Сахалинской области Николай Давыдов и директор техникума Татьяна Дорошенко. Директор подчеркнула, что техникум всегда ставил во главу угла практико-ориентированное обучение, а сегодняшние результаты – 139 дипломов и победы в крупнейших чемпионатах – подтверждают, что учебное заведение выпускает специалистов, готовых решать реальные задачи строительной отрасли и ЖКХ. Завершилась церемония красочным выступлением танцевального коллектива «Сахалинские искорки».