Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2026
Сейчас 18:24
77,93|88,71
Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
10:24, | Новости общества Сахалина и Курил

Фотоловушка на Курильском озере сняла медвежье семейств, оставляющее послание сородичам

Фотоловушка на Курильском озере сняла медвежье семейств, оставляющее послание сородичам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фотоловушка Кроноцкого заповедника на берегу Курильского озера Камчатки зафиксировала медвежье семейство у так называемого маркировочного дерева – места, где хищники оставляют друг другу своеобразные «сообщения». Специалисты отмечают, что такие деревья служат для медведей своего рода почтой. Животные трутся о ствол, оставляя запах и клочки шерсти, царапают кору когтями и делают закусы зубами – так они обозначают своё присутствие и передают информацию другим особям, сообщает ТК «41 Регион».

Медвежата, попавшие в объектив, перенимают это поведение у матерей, наблюдая за ними и повторяя действия взрослых. Детёнышам сейчас около полутора лет – они появились на свет в берлоге зимой 2025 года. Съёмка велась на Курильском озере, где медвежья популяция традиционно держится вблизи нерестилищ лососёвых.

Тем временем у устья реки Хакыцин – одного из крупнейших нерестилищ Курильского озера – туристы смогли увидеть известную медведицу по имени Глаша. Молодому хищнику идёт четвёртый год, и, как и другие обитатели заповедника, она ожидает начала массового хода нерки. Специалисты напоминают, что наблюдение за медведями вблизи водоёмов требует соблюдения мер безопасности и дистанции.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?