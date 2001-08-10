Фотоловушка на Курильском озере сняла медвежье семейств, оставляющее послание сородичам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фотоловушка Кроноцкого заповедника на берегу Курильского озера Камчатки зафиксировала медвежье семейство у так называемого маркировочного дерева – места, где хищники оставляют друг другу своеобразные «сообщения». Специалисты отмечают, что такие деревья служат для медведей своего рода почтой. Животные трутся о ствол, оставляя запах и клочки шерсти, царапают кору когтями и делают закусы зубами – так они обозначают своё присутствие и передают информацию другим особям, сообщает ТК «41 Регион».
Медвежата, попавшие в объектив, перенимают это поведение у матерей, наблюдая за ними и повторяя действия взрослых. Детёнышам сейчас около полутора лет – они появились на свет в берлоге зимой 2025 года. Съёмка велась на Курильском озере, где медвежья популяция традиционно держится вблизи нерестилищ лососёвых.
Тем временем у устья реки Хакыцин – одного из крупнейших нерестилищ Курильского озера – туристы смогли увидеть известную медведицу по имени Глаша. Молодому хищнику идёт четвёртый год, и, как и другие обитатели заповедника, она ожидает начала массового хода нерки. Специалисты напоминают, что наблюдение за медведями вблизи водоёмов требует соблюдения мер безопасности и дистанции.
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