Фотоловушка на Курильском озере сняла медвежье семейств, оставляющее послание сородичам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фотоловушка Кроноцкого заповедника на берегу Курильского озера Камчатки зафиксировала медвежье семейство у так называемого маркировочного дерева – места, где хищники оставляют друг другу своеобразные «сообщения». Специалисты отмечают, что такие деревья служат для медведей своего рода почтой. Животные трутся о ствол, оставляя запах и клочки шерсти, царапают кору когтями и делают закусы зубами – так они обозначают своё присутствие и передают информацию другим особям, сообщает ТК «41 Регион».

Медвежата, попавшие в объектив, перенимают это поведение у матерей, наблюдая за ними и повторяя действия взрослых. Детёнышам сейчас около полутора лет – они появились на свет в берлоге зимой 2025 года. Съёмка велась на Курильском озере, где медвежья популяция традиционно держится вблизи нерестилищ лососёвых.

Тем временем у устья реки Хакыцин – одного из крупнейших нерестилищ Курильского озера – туристы смогли увидеть известную медведицу по имени Глаша. Молодому хищнику идёт четвёртый год, и, как и другие обитатели заповедника, она ожидает начала массового хода нерки. Специалисты напоминают, что наблюдение за медведями вблизи водоёмов требует соблюдения мер безопасности и дистанции.