Водозабор в Смирных увеличит мощность с 900 до 2400 кубометров в сутки после реконструкции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов посетил Смирныховский район в ходе рабочей поездки. Глава ведомства осмотрел парк «Мир», Аллею Славы и сквер молодёжи, благоустроенные в прошлые годы. Состояние территорий хорошее, содержание обеспечивается в надлежащем объёме.

В парке «Мир» министр вместе с главой района Ириной Карпуковой обсудил дальнейшее развитие общественного пространства. Работы по его обустройству стартовали ещё в 2013 году – тогда подрядчик проложил асфальтовое покрытие и смонтировал ограждения. В последующие годы финансирование и реализация этапов велись как за счёт средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», так и с привлечением других источников. Сегодня зелёную зону поделили на четыре «островка»: здесь есть место для детских игр, для занятий спортом, романтичный уголок для свадебных фотосессий и просторная площадка для праздников и фестивалей. Дмитрий Аристархов также осмотрел строящийся сквер молодожёнов – работы идут активно, подрядчик планирует уложиться в срок.

Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, без замечаний не обошлось. В новом сквере молодёжи, благоустроенном в прошлом году, министр зафиксировал скопление воды и дал поручение администрации в ближайшее время разработать меры по водоотведению. В завершение поездки глава ведомства проверил ход реконструкции водозабора. Проект предусматривает строительство водозаборного узла для забора воды из подземного источника, её транспортировки в резервуары чистой воды и последующей подачи питьевого качества потребителям. После завершения работ производительность существующих водопроводных сооружений увеличится с 900 кубических метров в сутки до 2400. Реконструкция водозабора идёт по графику.