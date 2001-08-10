Водозабор в Смирных увеличит мощность с 900 до 2400 кубометров в сутки после реконструкции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов посетил Смирныховский район в ходе рабочей поездки. Глава ведомства осмотрел парк «Мир», Аллею Славы и сквер молодёжи, благоустроенные в прошлые годы. Состояние территорий хорошее, содержание обеспечивается в надлежащем объёме.
В парке «Мир» министр вместе с главой района Ириной Карпуковой обсудил дальнейшее развитие общественного пространства. Работы по его обустройству стартовали ещё в 2013 году – тогда подрядчик проложил асфальтовое покрытие и смонтировал ограждения. В последующие годы финансирование и реализация этапов велись как за счёт средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», так и с привлечением других источников. Сегодня зелёную зону поделили на четыре «островка»: здесь есть место для детских игр, для занятий спортом, романтичный уголок для свадебных фотосессий и просторная площадка для праздников и фестивалей. Дмитрий Аристархов также осмотрел строящийся сквер молодожёнов – работы идут активно, подрядчик планирует уложиться в срок.
Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, без замечаний не обошлось. В новом сквере молодёжи, благоустроенном в прошлом году, министр зафиксировал скопление воды и дал поручение администрации в ближайшее время разработать меры по водоотведению. В завершение поездки глава ведомства проверил ход реконструкции водозабора. Проект предусматривает строительство водозаборного узла для забора воды из подземного источника, её транспортировки в резервуары чистой воды и последующей подачи питьевого качества потребителям. После завершения работ производительность существующих водопроводных сооружений увеличится с 900 кубических метров в сутки до 2400. Реконструкция водозабора идёт по графику.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:18 Сегодня Камеры зарегистрировали 2561 нарушение на дорогах Сахалинской области за сутки
08:14 Сегодня Пьянов сравнил партнерство ВТБ и Wildberries с высадкой на неизведанный материк
09:11 Сегодня В России предложили сделать День любви, семьи и верности выходным днем
10:27 Сегодня В Долинском районе продолжают искать 42-летнего мужчину
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:20 26 Июня В заливе Анива задержаны браконьеры с гребешком на 3 миллиона рублей
14:30 26 Июня За неделю росгвардейцы Сахалинской области более 80 раз выезжали по сигналу «Тревога»
16:29 26 Июня Библиотекари Сахалинп вышли на улицы с акцией против наркотиков
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
Выбор редакции
- 15:33 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал новый сезон проекта Чеховский сквер
- 10:15 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает на показательные кормления рыбных филинов и оленей
- 11:09 Вчера Кадровый центр Сахалина трудоустроил более 6,3 тысячи человек за первое полугодие
- 11:22 1 Июля Шаттловые автобусы до дронопорта "Пушистый" изменят маршрут из-за ремонта дороги
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?