Калужские чиновники перенимают опыт бережливого производства у сахалинского аэровокзала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзал «Южно-Сахалинск» принял делегацию правительства Калужской области, которая выстраивает собственную систему управления на основе бережливого производства, проектного подхода и работы с данными. Гости приехали посмотреть, как похожая логика реализована на действующем предприятии с непрерывным пассажиропотоком. Главный интерес калужской делегации заключался не в отдельных решениях, а в том, как они складываются в единый управляемый процесс.
Знакомство началось с демонстрации того, как устроено управление производственной системой. Сотрудники координируют работу подразделений в единой цифровой среде, а раз в неделю на совещании в формате War Room команда отслеживает около 50 показателей – от пунктуальности рейсов до времени выдачи багажа и длины очередей на ключевых точках. Отклонения специалисты фиксируют и устраняют по горячим следам. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, такой подход к управлению по данным оказался близок задачам калужской делегации, которая внедряет проектное управление и аналитику в работу региона.
Затем сотрудники аэровокзала показали делегации, как эти принципы выглядят на конкретных участках – в зонах регистрации, входного досмотра и ожидания вылета. Часть решений пассажирам уже привычна, включая стойки самообслуживания на регистрации. На входном досмотре пересмотр маршрута пассажира и схемы размещения оборудования позволил держать дополнительную линию и сокращать очереди в пиковые часы, а для маломобильных пассажиров и семей с детьми специалисты сделали отдельные решения.
Часть процессов в терминале идёт без постоянного участия персонала: например, в комнату матери и ребёнка можно попасть по посадочному талону через систему доступа. Однако основной разговор с делегацией шёл не об оборудовании, а о методе – как ставить цели, измерять эффект и удерживать результат. Калужские коллеги сопоставляли увиденное с собственными проектами и обсуждали, какие подходы применимы в их регионе.
Генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец отметил, что любое улучшение имеет смысл, только если оно встроено в систему и видно на показателях. Сотрудники аэровокзала научились управлять процессами по данным и удерживать результат, и руководству важно, что этот опыт интересует другие регионы. С коллегами из Калужской области представители аэровокзала говорили предметно – не только о том, что сделано, но и о том, как это устроено и что из этого применимо у них. Аэровокзал «Южно-Сахалинск» – участник федерального проекта «Производительность труда» – всё чаще становится площадкой, где перенимают опыт: только за последний год его производственную систему приезжали изучать представители Ростелекома и Росатома. Руководство аэровокзала намерено развивать эту практику и одновременно продолжать совершенствовать собственные процессы.
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