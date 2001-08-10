Южно-Сахалинск готовится к шествию "Бессмертного полка"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работа по подготовке к одной из самых масштабных городских акций охватывает школы, общественные организации и экспертные сообщества.
В учебных заведениях города мероприятия, связанные с подготовкой к шествию превратились в настоящий образовательный процесс. Ребята с энтузиазмом оформляют «Стены памяти», где делятся историями своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 26 Татьяна Емельянова отмечает, что приближение 9 мая становится временем, когда учебное заведение полностью погружается в городские мероприятия, а патриотическое воспитание обретает конкретные лица и судьбы.
- Когда мы оформляем стенд, каждый ребенок с гордостью приносит фотографию своего прадеда или прабабушки, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, - рассказывает Татьяна Емельянова. - С прошлого года мы также проводим «Патриотические переменки», где дети рассказывают друг другу о родственнике, изображенном на портрете. Это дает внутреннюю опору и помогает развить чувство собственного достоинства. В школе также действует отряд «Волонтеры Победы», активисты которого проводят тематические классные часы и выступают на родительских собраниях.
Для многих ребят участие в акции стало важной семейной традицией, способствующей формированию характера. Ученик школы № 26 Глеб Пономаренко в этом году подготовил четыре портрета своих героев. Его предки участвовали в прорыве блокады Ленинграда, среди них были медики и связисты, и их подвиг Глеб считает личным ориентиром.
- Я ежегодно принимаю участие в акции, меня к этому приучила мама еще с детского сада - когда мне было три года, она носила меня на руках, а я держал в руках штендер, - делится молодой человек. - Я очень люблю историю, особенно период Великой Отечественной войны. Подвиги, которые совершали люди, преодолевая тяжелейшие испытания, вызывают глубокий интерес. Для меня это пример героизма, и мне приятно осознавать, что во мне есть ген победителя. Когда я сталкиваюсь со сложной задачей, то думаю про своих предков и понимаю, что моя проблема совсем не сложная - все можно преодолеть.
Жительница Южно-Сахалинска Анастасия Ем считает, что «Бессмертный полк» играет ключевую роль в объединении жителей региона и сохранении их духовного благополучия.
- Единство общества начинается с уважения к своим корням и общей памяти, - подчеркивает Анастасия Ем. - Участие в подготовке к «Бессмертному полку» - это не просто организационный процесс, а важный фактор формирования нашей общей идентичности. Когда мы вспоминаем своих родных и близких, своих героев, мы укрепляем ту невидимую связь между поколениями, которая делает нас сильнее как нацию. Эта преемственность дает нам чувство уверенности и стабильности, напоминая, что мы - часть великой истории. Особое значение это имеет для воспитания патриотизма у детей: рассказывая им о судьбах родственников-фронтовиков, привлекая к участию в акции, мы с ранних лет формируем уважение к прошлому своей страны, чувство гордости за свою семью и ответственности за будущее.
Работа по сохранению памяти охватывает и цифровое пространство. Акция активно развивается в онлайн-формате на портале polkrf.ru, где каждая история проходит тщательную проверку. Для исключения любых искажений фактов сформирована специальная команда модераторов-историков, представителей науки и культуры, которые проверяют анкеты на подлинность. Чтобы упростить жителям подготовку к очному шествию, на сайте работает удобный конструктор фоторамок, позволяющий гармонично оформить изображение героя.
- «Бессмертный полк» будет проходить во всех форматах и во всех муниципальных образованиях, - поясняет Андрей Фугенфиров. - 9 мая в Южно-Сахалинске в 10:00 начнется военный парад, и Полк пойдет сразу после его окончания. Традиционное место сбора - западная часть площади Победы со стороны проспекта Победы, - поясняет руководитель регионального штаба акции «Бессмертный полк» Андрей Фугенфиров. - Для безопасности участников в 100 метрах от площади будет оборудован контрольно-пропускной пункт, который начнет работу в 8:00. Мы просим отнестись к досмотру с пониманием, это необходимое условие для обеспечения безопасности.
Маршрут шествия пройдет мимо Мемориала Славы до входа в парк им. Ю.А. Гагарина. Ожидается, что в этом году число участников мероприятия превысит 10 тысяч человек. При этом организаторы подчеркивают, что дело - не в цифрах, а в возможности присоединиться к истории страны.
