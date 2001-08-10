На Сахалине участницы клуба "Рукодельница" освоили декупаж и изготовление кожаных украшений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Добро.Центре главной островной библиотеки 22 апреля прошла мастерская рукоделия – ведущим экспертом выступила Галина Гизатулина, известная в творческих кругах как «Галина Д». Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, мероприятие собрало 11 участников возраста 60+. Мастер создаёт украшения из натуральной кожи и камней, а также сувенирные бутылки в технике декупаж.
Спикер поделилась секретами двух авторских техник – декупажа и изготовления кожаных украшений – и рассказала о своём пути освоения ремесла: какие видеоуроки и книги помогли ей в обучении, какие материалы и инструменты она использует в работе, где приобретает расходные материалы и как избежать типичных ошибок начинающим мастерам. По словам Галины Гизатулиной, рукоделие – это не просто создание вещей, а способ выразить чувства, рассказать историю и поделиться красотой.
В практической части встречи участницы под руководством спикера попробовали свои силы в технике декупажа. Особый интерес у рукодельниц вызвали вопросы о подборе материалов, подготовке основы и финишной обработке изделий. Многие выразили желание продолжить освоение ремесла и создать уникальные авторские работы. Организаторы проводят заседания клуба «Рукодельница» для поддержки творческих инициатив сахалинцев старшего возраста, сохранения традиций ручного труда и создания комфортного пространства для обмена опытом и навыками.
