Военнослужащие на Сахалине проходят курс подготовки операторов FPV-дронов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие, заключившие контракты с Минобороны России в гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа на Сахалине, проходят курс подготовки операторов современных разведывательных и ударных дронов. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в ходе обучения бойцы получают навыки пилотирования, ремонта и программирования дронов, изучают топографию и минно-взрывное дело. Также военнослужащие осваивают тактические приёмы использования дронов для разведки, наблюдения и выполнения боевых задач.

На первых занятиях большую часть времени контрактники уделяют отработке техники пилотирования FPV-дронов на компьютерных симуляторах – это позволяет моделировать сложные погодные условия, работу в условиях радиоэлектронного противодействия и другие нестандартные ситуации. Кроме того, в виртуальной среде первые полёты неопытного оператора проходят без риска для самого дрона и личного состава. После этого занятия переходят на специальное тренировочное поле – там во время практических полётов операторы отрабатывают навыки управления FPV-дронами и точность поражения целей.

Помимо пилотирования, военнослужащие изучают инженерное дело: они обучаются изготавливать сбросы и применять различные боеприпасы для установки на FPV-дрон. Курс подготовки позволяет бойцам стать полноценными операторами БПЛА, способными решать широкий спектр задач в полевых условиях.