АСИ признало сахалинский проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Год назад губернатор Валерий Лимаренко запустил на Сахалине проект «Счастливое материнство» – программа объединила уже более восьми тысяч жителей региона и меняет жизнь семей Южно-Сахалинска. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, проект предлагает комплексную поддержку женщин – от планирования беременности до помощи в первые годы жизни ребёнка. Ключевая цель инициативы – создать условия для гармоничного развития семьи и личной реализации женщин, а также сформировать новую культуру материнства в островном регионе.

С декабря прошлого года в проекте действует нововведение: молодоженам в отделах ЗАГС при регистрации брака вручают сертификаты на прохождение диспансеризации репродуктивного здоровья. На портале «Счастливое материнство» организаторы собрали актуальную информацию о мерах соцподдержки, анонсы мероприятий и советы по здоровью и сопровождению беременности. Через специальные формы на портале жители могут оставить заявку на услугу няни или пройти обучение, чтобы самой попробовать себя в этой роли. Отдельные разделы портала посвящены поддержке женщин в трудной жизненной ситуации, присмотру за детьми от года до полутора лет и программе «Проводник счастья».

Для удобства сахалинцев и курильчан создатели проекта запустили официальный канал в мессенджере – там публикуют новости, меры поддержки, советы для родителей и анонсы. В 2025 году Агентство стратегических инициатив назвало «Счастливое материнство» одним из лучших проектов в России по улучшению демографии и поддержке семей.