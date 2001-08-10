Каждый третий участник ярмарок вакансий на Сахалине нашёл работу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Каждый третий участник ярмарок вакансий на Сахалине находит работу – за три месяца 2026 года мероприятия посетили 353 человека, и 117 из них трудоустроились. Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, ярмарки проходят во всех районах региона, а организуют их территориальные кадровые центры – они учитывают потребности местного рынка труда, запросы работодателей и состав соискателей.
Чаще всего после ярмарок сахалинцы и курильчане устраиваются продавцами, кассирами, делопроизводителями, водителями, слесарями, уборщиками, подсобными рабочими, поварами, кухонными работниками, операторами, рабочими на производстве и в сфере ЖКХ. Также работу находят те соискатели, кто готов пройти обучение, освоить новую профессию или сменить направление деятельности. Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила: с начала года в ярмарках приняли участие 70 работодателей, а карьерные консультанты помогают людям подготовиться к встрече, подобрать подходящие вакансии и увереннее пройти путь к трудоустройству.
Ближайшее крупное событие – региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» – пройдёт 17 апреля во всех районах Сахалинской области. На этом этапе свои вакансии представят более 100 работодателей.
