Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область присоединится к Всероссийскому субботнику 25 апреля – масштабное мероприятие охватит все районы островного региона.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, к участию приглашают всех неравнодушных жителей, но в районах с прогнозируемым ухудшением погоды дату могут скорректировать – администрации дополнительно сообщат гражданам о переносе. Субботник станет завершающим этапом апрельского месячника чистоты в южных районах региона.

Ежегодно в этот день сахалинцы и курильчане наводят порядок во дворах, подъездах и на общественных территориях – в скверах, парках и аллеях, которые ранее благоустроили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Эта программа входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент РФ Владимир Путин.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил: вовлечение граждан в принятие решений по благоустройству – один из ключевых приоритетов федерального проекта, а участие в субботнике даёт каждому жителю шанс лично внести вклад в преображение общественных пространств и быть причастным к положительным изменениям в своих районах и городах.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул: уют региона складывается из мелочей – ухоженного газона, чистых окон и убранного тротуара.

Субботник в островном регионе – это не просто уборка территории, а вклад каждого в безопасность, порядок и эстетику дворов и общественных пространств.