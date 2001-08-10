В Сахалинской области изменился порядок учета алиментов при назначении детских пособий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С марта 2026 года для сахалинских семей вступили в силу новые правила подсчета доходов при оформлении единого пособия на детей. Корректировки коснулись порядка учета алиментов, которые поступают детям.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном Отделении Социального фонда, изменения затронули ситуации, когда родители не обращались в суд, а договорились о содержании ребенка устно или заключили нотариальное соглашение. Ранее в таких случаях минимальная сумма алиментов, которую засчитывали в доход семьи, была привязана к минимальному размеру оплаты труда. С первого дня весны расчеты производятся иначе.
Теперь размер алиментов определяется исходя из среднемесячной номинальной заработной платы, которая сложилась в Сахалинской области. Для расчета используется показатель за год, предшествующий году обращения за выплатой. Так, в текущем году специалисты будут применять данные Росстата за 2025 год. Если итоговые цифры за этот период еще не опубликованы официально, в работу возьмут сведения за 2024 год.
От количества детей зависит и доля от зарплаты, которая будет учтена в доходах семьи. На одного ребенка это четверть от регионального показателя, на двух - треть, на троих и более — половина.
В случаях, когда алименты назначены по решению суда, порядок остался прежним. В доход семьи пойдет сумма, которая поступила фактически. Заявитель может указать ее самостоятельно при заполнении документов. Если же судебный акт передан приставам для исполнения, сотрудники Соцфонда получат необходимые сведения в рамках межведомственного обмена без участия гражданина.
По информации ведомства, в настоящий момент на Сахалине и Курилах единое пособие получают свыше двух тысяч семей с детьми. Кроме того, мера поддержки предоставляется почти тысяче будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности.
Получить дополнительную информацию или задать уточняющие вопросы сахалинцы могут по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня В Сахалинской области изменился порядок учета алиментов при назначении детских пособий
09:35 Сегодня Тела мужчины и женщины нашли при тушении пожара в Шахтерске
10:26 Сегодня Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий
11:02 Сегодня Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
08:25 3 Марта На Сахалине полиция по горячим следам задержала курьера телефонных мошенников
12:45 5 Марта Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области
09:08 6 Марта Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 11:02 Сегодня Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
- 12:19 6 Марта Сергей Забалуев опередил Александра Большунова на последних метрах мужской эстафеты на Сахалине
- 09:51 5 Марта Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
- 11:36 4 Марта Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?