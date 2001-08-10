В Сахалинской области изменился порядок учета алиментов при назначении детских пособий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С марта 2026 года для сахалинских семей вступили в силу новые правила подсчета доходов при оформлении единого пособия на детей. Корректировки коснулись порядка учета алиментов, которые поступают детям.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном Отделении Социального фонда, изменения затронули ситуации, когда родители не обращались в суд, а договорились о содержании ребенка устно или заключили нотариальное соглашение. Ранее в таких случаях минимальная сумма алиментов, которую засчитывали в доход семьи, была привязана к минимальному размеру оплаты труда. С первого дня весны расчеты производятся иначе.

Теперь размер алиментов определяется исходя из среднемесячной номинальной заработной платы, которая сложилась в Сахалинской области. Для расчета используется показатель за год, предшествующий году обращения за выплатой. Так, в текущем году специалисты будут применять данные Росстата за 2025 год. Если итоговые цифры за этот период еще не опубликованы официально, в работу возьмут сведения за 2024 год.

От количества детей зависит и доля от зарплаты, которая будет учтена в доходах семьи. На одного ребенка это четверть от регионального показателя, на двух - треть, на троих и более — половина.

В случаях, когда алименты назначены по решению суда, порядок остался прежним. В доход семьи пойдет сумма, которая поступила фактически. Заявитель может указать ее самостоятельно при заполнении документов. Если же судебный акт передан приставам для исполнения, сотрудники Соцфонда получат необходимые сведения в рамках межведомственного обмена без участия гражданина.

По информации ведомства, в настоящий момент на Сахалине и Курилах единое пособие получают свыше двух тысяч семей с детьми. Кроме того, мера поддержки предоставляется почти тысяче будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности.

Получить дополнительную информацию или задать уточняющие вопросы сахалинцы могут по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.