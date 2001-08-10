Кафе и магазины Южно-Сахалинска присоединились к фестивалю русской кухни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал Всероссийский фестиваль русской кухни - местные кафе, рестораны и кулинарные отделы магазинов начали предлагать гостям блюда по аутентичным рецептам. Организаторы выделили такую продукцию специальными брендированными ценниками, чтобы покупатели могли легко ориентироваться в меню. Особый акцент в эти дни сделан на масленичные угощения.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, в программе фестиваля участвуют несколько предприятий общепита и популярные торговые сети города. В честь масленичной недели повара готовят блины с разнообразными начинками и другие традиционные для проводов зимы блюда. Однако ассортимент не ограничивается только ими: горожане также могут найти характерные для русской кухни гарниры, соленья, выпечку и салаты.

Фестиваль русской кухни - это масштабное культурное событие, которое объединяет профессионалов гастрономической индустрии и простых ценителей вкусной еды по всей стране. Его главная цель - сохранить и популяризировать национальные кулинарные традиции. Южно-Сахалинск стал одним из городов, поддержавших эту инициативу, и теперь местные жители и туристы могут познакомиться с исторически значимыми рецептами, не выезжая за пределы области.