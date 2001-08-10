Кинологи МЧС на Сахалине поддерживают игровую мотивацию у служебных собак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине кинологи МЧС проводят специальные зимние занятия со служебными собаками. Их главная цель - не отработать сложные навыки, а сохранить у питомцев азарт и желание работать.

Спасатели поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова используют этот период для укрепления контакта с животными. Они применяют метод положительного подкрепления, предлагая собакам их любимые игрушки и лакомства за выполнение базовых команд. Специалисты уверены, что если питомец потеряет интерес, то не сможет эффективно действовать в реальной поисковой операции.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, эти тренировки создают надёжную мотивационную базу. Весной на её основе кинологи начнут отрабатывать со своими напарниками сложные навыки. С наступлением тепла собаки и их проводники выйдут на полигоны, где будут тренироваться в поиске людей среди завалов и в лесных массивах.

В зимних занятиях также активно участвуют волонтёры. Специалисты отмечают, что такая практика очень важна. Она помогает служебным собакам привыкать к работе с разными людьми, чтобы в реальной обстановке животные не отвлекались на посторонних. Кинологи подчеркивают, что всегда открыты для ответственных добровольцев, готовых учиться и помогать в подготовке четвероногих спасателей.