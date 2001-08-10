Кинологи МЧС на Сахалине поддерживают игровую мотивацию у служебных собак
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине кинологи МЧС проводят специальные зимние занятия со служебными собаками. Их главная цель - не отработать сложные навыки, а сохранить у питомцев азарт и желание работать.
Спасатели поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова используют этот период для укрепления контакта с животными. Они применяют метод положительного подкрепления, предлагая собакам их любимые игрушки и лакомства за выполнение базовых команд. Специалисты уверены, что если питомец потеряет интерес, то не сможет эффективно действовать в реальной поисковой операции.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, эти тренировки создают надёжную мотивационную базу. Весной на её основе кинологи начнут отрабатывать со своими напарниками сложные навыки. С наступлением тепла собаки и их проводники выйдут на полигоны, где будут тренироваться в поиске людей среди завалов и в лесных массивах.
В зимних занятиях также активно участвуют волонтёры. Специалисты отмечают, что такая практика очень важна. Она помогает служебным собакам привыкать к работе с разными людьми, чтобы в реальной обстановке животные не отвлекались на посторонних. Кинологи подчеркивают, что всегда открыты для ответственных добровольцев, готовых учиться и помогать в подготовке четвероногих спасателей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:46 Сегодня Водитель без прав спровоцировал лобовое столкновение на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
10:27 Сегодня Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
09:24 Сегодня Сотрудники ГИБДД за сутки пресекли более 150 нарушений на Сахалине
09:43 Сегодня Кинологи МЧС на Сахалине поддерживают игровую мотивацию у служебных собак
09:05 6 Февраля На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
15:09 6 Февраля В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
08:07 3 Февраля "Аэрофлот" начинает продажи билетов на лето на Дальний Восток
09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 14:41 Сегодня На Сахалине объявлен набор участников для второго выпуска "Книжного стендапа"
- 10:27 Сегодня Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
- 09:56 Вчера Сахалинские семьи с детьми начали получать увеличенные выплаты от Социального фонда
- 09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?