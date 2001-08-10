Сахалинские семьи с детьми начали получать увеличенные выплаты от Социального фонда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение Социального фонда России по Сахалинской области с начала 2026 года увеличило размеры всех ключевых выплат для семей с детьми. Рост пособий связан с двумя факторами: повышением регионального прожиточного минимума и ежегодной индексацией на 5,6%, которая вступила в силу с февраля.

С января текущего года прожиточный минимум для ребёнка в островном регионе составляет 24 984 рубля. Этот показатель напрямую влияет на расчёт многих социальных выплат. После его увеличения фонд произвёл автоматический перерасчёт. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Отделения СФР по Сахалинской области, все выплаты семьи уже получают по новым, повышенным тарифам.

Главным изменением стало увеличение единого пособия на детей от рождения до 17 лет. Его максимальный размер теперь равен 100% прожиточного минимума - 24 984 рубля. Сумма зависит от дохода семьи: при его снижении назначают 75% (18 738 рублей) или 50% (12 492 рубля) от этой величины. Также выросло единое пособие для беременных женщин: его максимальный размер теперь составляет 28 075 рублей.

С 1 февраля региональное отделение СФР проиндексировало и другие выплаты. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, а также единовременная выплата при рождении ребёнка теперь составляют 28 450 рублей. Семьи, которые усыновляют ребёнка-инвалида, ребёнка старше восьми лет или нескольких братьев и сестёр, могут получить единовременное пособие в размере более 217 тысяч рублей. Все вопросы о назначении выплат сахалинцы могут задать по бесплатному телефону единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01.