Сахалинцам предлагают проверить уровень своей юридической грамотности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Принять участие в VII Всероссийском правовом (юридическом) диктанте приглашает сахалинцев и курильчан главная библиотека области. Онлайн-тестирование рассчитано на граждан в возрасте от 14 лет и его можно пройти со 2 по 12 декабря.Мероприятие организовано в рамках сотрудничества СахОУНБ и Сахалинским региональным отделением «Ассоциации юристов России» и направлено на повышение уровня правовой культуры граждан, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Партнерами Диктанта выступают государственные и общественные организации, а также представители бизнеса и средств массовой информации. Жители островного региона смогут проверить свои знания в области юриспруденции, ответив на 40 вопросов за 60 минут. Предусмотрены два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный». Организатором предусмотрена возможность написания юрдиктанта на шести языках (русский, китайский, английский, арабский, испанский и португальский). Кроме того, в юрдиктант будут включены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.
По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам. Проверить свои знания в области права можно в Региональном центре Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (3-ий этаж СахОУНБ). Справки по телефону: +7 (4242) 45-25-40, 45-25-22,
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