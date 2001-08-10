Водонасосную станцию в Южно-Сахалинске превратили в арт-объект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водонасосная станция в районе пересечения улиц Комсомольской и Емельянова стала настоящим арт-объектом. Несколько дней художник Александр Гущин расписывал его стены. На их оформление потребовалось 7 коробок краски. Использовались аэрозольные баллоны 30-ти оттенков. Такая краска не выцветает, устойчива к перепадам температуры и влажности. Концепцию будущего граффити художник и специалисты «РВК-Сахалин» разрабатывали совместно, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Мастеру была предоставлена полная свобода творчества. Единственное пожелание – сюжет должен быть связан с темой воды.«Мне было интересно принять участие в проекте, ведь это возможность проявить себя и свой творческий потенциал. Море и птица появились на стенах неслучайно – порода птицы называется тУпик. Я хотел продемонстрировать, что каждому, кто в течение жизни попадает в сложные ситуации или тупИк, достаточно просто оглядеться вокруг, и он стопроцентно увидит море возможностей», - рассказал художник Александр Гущин.Эта станция обеспечивает водой густонаселенные 9-й и 14-й микрорайоны города. С помощью насосов давление воды, поступающей с магистрального водопровода, повышается вдвое, чтобы вода достаточного напора доходила даже до верхних этажей.

Как рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский, водонасосная станция была полностью реконструирована внутри. В ней заменили оборудование, а также установили систему автоматизации. Теперь все данные в режиме текущего времени передаются в единую диспетчерскую службу, что существенно упростило работу персонала. Сейчас на объекте требуется присутствие всего одного специалиста.

«Приятно работать не только на современном оборудовании, но и в эстетически привлекательном месте. А глубокий философский замысел художника теперь и мне напоминает, что нас окружает море возможностей», - рассказал машинист насосных установок Андрей Пчелкин.

Создание комфортной городской среды для предприятия – одно из важных направлений в работе. При этом текущее содержание систем водоснабжения и водоотведения, как и их модернизация, по-прежнему остаются приоритетными в деятельности водоканала.

«Компания в этом году продолжила масштабные работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Так, специалисты компании проложили более 4-х километров сетей, на нескольких объектах заменили оборудование на новое и современное, реконструировали 4 повысительных станции, производили очистку скважин, а также в настоящее время ведут бурение новых на основном водозаборе Южно-Сахалинска», - рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.