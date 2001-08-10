Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2023
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На севере Сахалина ожидается сильный дождь
15:06, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На севере Сахалина ожидается сильный дождь

На севере Сахалина ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 1 августа 2023 года на территории Охинского и Ногликского районов прогнозируется сильный дождь (15-29 мм), ветер на побережьях 15-20 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением сильного дождя находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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