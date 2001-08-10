На Сахалине и Курилах массово отметят День защитника Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничные мероприятия 23 февраля пройдут во всех районах области. В Южно-Сахалинске торжества начнутся с церемонии возложения венков к мемориалу Славы в 9:00. В ней примут участие ветераны и военнослужащие, представители власти, общественных организаций, правоохранительных органов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

23 февраля в 14:00 в парке Гагарина состоится программа для молодежи «Солдат - всегда солдат». Ребята смогут показать свою ловкость, находчивость и внимательность.

Насыщенная программа ждёт гостей музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 23 и 24 февраля. «Дни Крузенштерна в музее» – это возможность в последний раз посетить экскурсию по выставке о первом русском кругосветном путешествии. В экспозиции представлены уникальные предметы того периода, в том числе личные вещи легендарного мореплавателя Ивана Крузенштерна.

Подробнее об истории кругосветных плаваний и их значении для науки, а также об эволюции кораблей за два столетия расскажут на лекциях. Их прочитают гости из Санкт-Петербурга. Юные посетители познакомятся с выставкой и интересными фактами из истории родного региона в игровой форме. В ходе квеста «Вокруг света» и напольной игры «Неизвестные земли» они совершат самые настоящие географические открытия. Также ребят и их родителей ждёт множество интерактивных занятий. С помощью сотрудников музея гости создадут панно «Три брата», поделку из ракушки, открытку с украшением в форме штурвала и другие памятные подарки. Одно из ключевых событий программы – торжественная церемония награждения победителей конкурса «Надежда» и «Нева». На него уже поступило 100 рисунков и поделок кораблей от участников из разных районов Сахалинской области. Утром 24 февраля члены жюри назовут лучших. Вечером того же дня состоится заключительный концерт «Под парусами «Надежды». Своими выступлениями гостей порадуют камерное трио Сахалинского колледжа искусств, ансамбль современной народной песни «Русский терем», участник проекта «Голос 60+» Андрей Фетисов и другие сахалинские артисты.

В ККЗ «Октябрь» 23 февраля 17:00 начнется концерт ансамбля современной народной песни «Русский терем». Посетителям представят песни военных лет в исполнении артистов.

С 22 по 24 февраля в островном регионе состоится всероссийский музыкально-патриотический фестиваль. Идея проведения масштабного мероприятия родилась во время поездок сахалинских артистов на Донбасс и была поддержана на федеральном уровне. Выступления в рамках фестиваля пройдут в Южно-Сахалинске и будут доступны к просмотру в телеэфире и онлайн во всех регионах Российской Федерации. Участие в гала-концерте, который начнется в 18:00 24 февраля в «Кристалле», примут именитые и набирающие популярность звезды российской эстрады. Среди них Юлия Чичерина, Ольга Кормухина, Джанго, группы «СерьГа», «Ва-Банкъ», «7Б» и другие артисты и творческие коллективы.

Также 23 февраля участников соберет фестиваль любительской рыбалки «Сахалинский лёд – 2023». Он пройдет уже в 12-ый раз на реке Найба в Долинском районе. По традиции в программе будут командные соревнования, мужской и женский биатлон. Предусмотрены призы в различных номинациях, лотереи от спонсоров, интерактивные конкурсы, угощения полевой кухни. Главным призом в этом году станет снегоболотоход.

О мероприятиях, которые пройдут в районах, можно подробнее узнать в социальных сетях и на официальных сайтах администраций муниципальных образований.