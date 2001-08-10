В Южно-Сахалинске состоялось очередное заседание Совета экономической безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередное заседание Совета экономической безопасности (СЭБ) 8 февраля прошло в администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В мероприятии приняли участие председатель городской думы Южно-Сахалинска Олег Логачев, представители министерства финансов Сахалинской области, управления ФНС России по Сахалинской области, управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области, Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области, Государственной инспекции труда в Сахалинской области.

К участию в заседании были приглашены руководители 12 организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам и страховым взносам, арендной плате за земельные участки, а также задолженность по заработной плате перед работниками.

Информацию о задолженности участникам заседания озвучили начальник отдела процессного взыскания задолженности управления ФНС России по Сахалинской области Оксана Кривых и начальник отдела учета и контроля платежей МКУ "Управление информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами" Мария Ревякина. Члены СЭБ выяснили у неплательщиков причины возникновения задолженностей и объяснили, какими могут быть последствия несвоевременных платежей.

Двое приглашенных направили в адрес секретаря СЭБ копии оплаченных платежных поручений, таким образом аннулировав свои долги. Общая сумма погашенной задолженности - более 4,9 млн руб.

Что касается остальных должников, приглашенных на заседание СЭБ, им установлены сроки погашения задолженности. В случае неуплаты в установленный срок проблемами их долгов будут заниматься профильные ведомства.

Главная задача СЭБ - решать возникающие вопросы по налоговым и прочим неплатежам в досудебном порядке. Как правило, должники относятся к деятельности СЭБ с пониманием и полностью либо частично гасят свои долги.

По словам директора департамента экономического развития аппарата администрации Южно-Сахалинска Павла Павленко:

- Экономический эффект деятельности СЭБ очевиден: за 2022 год общая сумма погашенной задолженности составила 147,3 млн руб. В такую цифру "вылились" оплаченные долги по арендной плате за земельные участки и по налоговым платежам. Почти 75,2 млн руб. из этой суммы поступило в бюджет областного центра.