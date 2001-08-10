Школьники Южно-Сахалинска соревнуются в знаниях православной культуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре на базе школы № 1 состоялся муниципальный этап общероссийской олимпиады школьников "Основы православной культуры", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказали в департаменте образования Южно-Сахалинска, в муниципальном этапе олимпиады "Основы православной культуры" участвуют школьники 4-7 классов из 6 общеобразовательных организаций областного центра, которые являются победителями и призерами школьного этапа олимпиады. До него дошли 26 учащихся Южно-Сахалинска, которые изъявили желание проверить свой уровень знаний в области истории и культуры православия.
- Главная задача олимпиадного движения - это формирование интереса учащихся к научным знаниям, в том числе в гуманитарной сфере. Олимпиады помогают вовлечь школьников в познавательную деятельность, содействуют их профессиональной ориентации и духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитанию, - отметила заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова.
Впервые проведение олимпиады школьников по "Основам православной культуры" было предложено в 2007 году. Состязание входит в перечень олимпиад школьников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Уточним, во многих школах областного центра реализуется преподавание основ православной культуры не только в форме факультативных курсов, но и в качестве предмета базового учебного плана.
Победители муниципального этапа будут представлять Южно-Сахалинск на региональном этапе.
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