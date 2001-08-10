Сахалинские специалисты по развитию городской среды могут принять участие в ParkSeason Expo–2023
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
III Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха, общественных пространств и особо охраняемых природных территорий ParkSeason Expo-2023 пройдет с 5 по 6 апреля в Москве. Главное парковое мероприятие страны развернется в павильоне №3 Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
ParkSeason Expo — экспертная площадка для прямого взаимодействия государственных структур и бизнес-сообщества, созданная для решения отраслевых задач по комплексному развитию территорий и природопользованию, демонстрации передовых достижений в сфере благоустройства, ЖКХ и экологии, а также содействия в реализации национальных и федеральных проектов.
Организатором ParkSeason Expo традиционно выступает Ассоциация парков России при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ, Государственной Думы РФ и Всероссийского общества охраны природы, Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Минпромторга России, Росзаповедцентра Минприроды России, Министерства культуры РФ, Министерства спорта РФ и профильных департаментов Правительства Москвы.
Интерес к проекту растет с каждым годом – прошедшую в апреле 2022 года выставку посетило рекордное количество делегатов из 327 городов и населенных пунктов РФ и других стран.
В этом году разделы выставочной экспозиции посвящены самым актуальным темам, среди которых «Благоустройство и озеленение», «Уборочная техника и обслуживание территорий», «Безопасность и IT-решения», «Развлечения и досуг», «Спорт и здоровье», «Общественное питание», «Доступная среда», «Природа и животный мир», «Туризм и отдых». В рамках деловой программы будут работать два конференц-зала. В качестве специального события запланирован совместный круглый стол Всероссийского общества охраны природы и Ассоциации парков России, посвященный экологической повестке, развитию городских особо охраняемых природных территорий и национальных парков.
Подробности мероприятия, бланк заявки на участие в деловой программе и форма регистрации для бесплатного посещения выставки доступны на официальном сайте expo.urbanparks.ru.
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