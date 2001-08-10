Сахалинцы могут поучаствовать в Национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Творческие сахалинцы в возрасте от 14 до 35 лет могут принять участие в Национальном открытом Чемпионате ArtMasters. К участию приглашаются специалисты backstage профессий, цифрового искусства и представители креативных индустрий, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по развитию человеческого капитала.

-"Подобные профессиональные соревнования на территории Российской Федерации являются уникальными

и не имеют аналогов. Это новые возможности для участников нашего региона не только показать свои творческие профессиональные навыки, но и начать карьеру", - отметила заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлева.

Национальный чемпионат творческих компетенций "ArtMasters" - это соревнования для представителей творческих профессий и молодых талантливых людей, которые уже работают или только мечтают начать свою карьеру в креативных индустриях: в театре, кино, на телевидении, в медиа или коммуникации. Его цель - создать благоприятные условия для раскрытия их потенциала и способствовать росту престижа творческих профессий.

Попробовать свои силы можно в одной из 20 дисциплин творческой направленности, среди которых: "Веб-дизайнер", "Продюсер", "Геймдизайнер", "Режиссёр монтажа", "Дизайнер виртуальных миров", "Саунд-дизайнер", "Звукорежиссёр записи музыки", "Специалист компьютерной графики", "Клипмейкер", "Сценарист", "Композитор популярной музыки", "Сценограф", "Копирайтер", "Художник по гриму", "Медиакомпозитор", "Художник по костюмам", "Мультимедиа художник", "Художник по свету", "Оператор кино и ТВ", "Художник-аниматор" в возрастной категории 18-35 лет, а также "Веб-дизайнер", "Видеомонтажёр", "Видеооператор", "Геймдизайнер", "Звукорежиссёр кино и медиа", "Клипмейкер", "Композитор популярной музыки", "Сценарист", "Художник-аниматор" и "3D-дизайнер" в юниорской категории 14-17 лет.

По итогам Регионального Чемпионата победителям будет представлена поддержка в подготовке к Отборочному этапу и в прохождении в финал Чемпионата. После отбора на региональном уровне лучший участник в каждой компетенции получит возможность пройти бесплатное обучение в выбранном направлении, что позволит повысить уровень знаний и подготовиться к Квалификационному этапу и финалу IV Национального чемпионата ArtMasters.

Призеры, занявшие 1, 2, 3 места, получат целевые денежные сертификаты в размере до 500 000 рублей, смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупной компании, на телеканале или киностудии, в известных учреждениях культуры, которые являются партнерами чемпионата, либо - в рамках партнерской программы -получить оборудование, необходимое для работы. Финал пройдет в городе Москва в период с июля по сентябрь 2023 года.

Для участия в чемпионате необходимо в период до 14 февраля 2023 года подать заявку. Будет предложено заполнить портфолио и выполнить конкурсные задания. Участие в конкурсе бесплатное.

Организаторами мероприятия выступает Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области совместно с министерством образования и Министерством культуры Сахалинской области.